Atletica, Antonella Palmisano pronta a riprendersi la scena ai Mondiali: le principali avversarie nella 20 km di marcia

Dopo un biennio da incubo, caratterizzato da molteplici problemi fisici e da un’operazione all’anca sinistra, Antonella Palmisano è pronta a riprendersi la scena in vista dei Mondiali 2023 di atletica leggera. La Campionessa Olimpica in carica della 20 km di marcia prenderà parte alla rassegna iridata di Budapest e potrà dunque confrontarsi nuovamente con le migliori al mondo, testando il suo livello attuale ad un anno dai Giochi di Parigi 2024.

La fuoriclasse pugliese in realtà è già tornata in gara quest’anno in campo internazionale, prima in una 10 km a Madrid (il 30 aprile) e poi soprattutto nella 20 km di Podebrady (21 maggio) valevole per i Campionati Europei a squadre. Proprio in Repubblica Ceca la 32enne azzurra ha destato un’ottima impressione, centrando un buon secondo posto e firmando il minimo per il Mondiale in 1 ora, 29 minuti e 19 secondi.

La nativa di Mottola, classe 1991, dovrà però salire ulteriormente di colpi domenica 20 agosto per puntare alle medaglie, considerando il potenziale della concorrenza. Una delle avversarie più temibili è sicuramente la spagnola Maria Perez, che vanta la miglior prestazione stagionale al mondo stabilita a Cordoba con 1 ora, 25 minuti e 30 secondi.

Candidate al titolo iridato anche le cinesi Jiayu Yang, Zhenxia Ma e Hong Liu, oltre alla messicana Alegna Gonzalez e alle peruviane Kimberly Garcia Leon ed Evelyn Inga. Da non sottovalutare inoltre la veterana greca Antigoni Ntrismpioti, l’ecuadoriana Glenda Morejon e la pattuglia australiana composta da Jemina Montag, Rebecca Henderson e Olivia Sandery.

Foto: Lapresse