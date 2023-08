Probabili formazioni Udinese-Juventus: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Dubbi sull’out mancino: Cambiaso o Kostic per Allegri, Kamara o Zemura in casa friulana

Si ritrovano anche all’inizio di questo campionato Udinese e Juventus che si erano affrontate pure nell’ultima giornata della scorsa Serie A.

Le due formazioni bianconere si troveranno davanti questa sera, domenica 20 agosto, alla Dacia Arena di Udine.

Il match, con calcio di inizio alle 20.45, sarà arbitrato da Rapuano e sarà visibile solo su DAZN.

I padroni di casa ripartono da Andrea Sottil e dal suo 3-5-2. L’allenatore dei friulani deve però fare a meno degli infortunati Pafundi, Deulofeu, Ebosse ed Ehizibue. In porta va Silvestri, con Perez, Bijol e Masina nel terzetto difensivo. Ebosele e uno tra Kamara (favorito) e Zemura giocheranno sugli esterni, con Zarraga, Walace e Lovrci a centrocampo. In avanti, Beto supportato da Thauvin.

Ballottaggio sull’out mancino anche per la Juventus dove Cambiaso è favorito su Kostic per giocare a tutta fascia e Alex Sandro su Gatti per completare un pacchetto difensivo che vede Szczesny in porta e Danilo e Bremer come altri centrali. A destra dovrebbe esserci il debutto di Weah, mentre Miretti, Locatelli e Rabiot formeranno il terzetto di centrocampo nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri che vedrà Chiesa e Vlahovic come punte. Nella Juventus out anche Fagioli, Kean e De Sciglio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-JUVENTUS

UDINESE (3-5-2) : Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. All. Sottil.

: Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. All. Sottil. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

CHI È L’ARBITRO

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Vivenzi e Vecchi. Quarto ufficiale: Giua. VAR: Mazzoleni. AVAR: Di Martino.

Foto: LaPresse