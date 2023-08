Probabili formazioni Rapid Vienna-Fiorentina, playoff Conference League: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Corsa a tre sulla destra per gli austriaci, Beltran cerca la prima da titolare

Riparte dall’Allianz Stadium di Vienna la corsa della Fiorentina in Conference League dopo la finale persa lo scorso anno.

I viola, infatti, si giocano l‘accesso ai gironi della manifestazione continentale contro il Rapid Vienna.

Oggi, giovedì 24 agosto, alle 19.00, si disputerà la gara di andata. Il match sarà trasmesso da DAZN, Sky e TV8.

I padroni di casa devono rinunciare all’infortunato Cvetkovic: il centrale di difesa sarà sostituito da Hofmann che farà coppia con Querfeld, con Hedl tra i pali e Schick e Auer terzini. In mediana dovrebbero agire Kerschbaum e Sattlberger, con Grgic in panchina. Dietro alla punta Burgstaller, Seidl, Grüll e Kühn sulla trequarti, anche se quest’ultimo potrebbe essere rimpiazzato nello slot di ala destra da uno tra Mayulu e Oswald.

Leggero turnover, invece, per Vincenzo Italiano che conferma Terracciano tra i pali e la coppia centrale composta da Milenkovic e Ranieri, con Dodo e Parisi (favorito su Biraghi) terzini. In mediana, Duncan dovrebbe affiancare Mandragora, ma attenzione a Infantino. In avanti Beltran potrebbe debuttare dal 1’ al posto di Nzola, con Sabiri e Gonzalez sugli esterni (attenzione però a Ikoné) e Bonaventura trequartista complice lo stop di Barak.

Di seguito il calendario e il programma di Rapid Vienna-Fiorentina, valida per i playoff di andata di Conference League, che si giocherà giovedì 24 agosto alle 19.00.

RAPID VIENNA (4-2-3-1) : Hedl, Schick, Querfeld, Hofmann, Auer; Kerschbaum, Sattlberger; Kühn, Seidl, Grüll; Burgstaller. All. Barisic.

: Hedl, Schick, Querfeld, Hofmann, Auer; Kerschbaum, Sattlberger; Kühn, Seidl, Grüll; Burgstaller. All. Barisic. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Duncan; Sabiri, Bonaventura, N. Gonzalez; Beltran. All. Italiano.

CHI È L’ARBITRO

Arbitro: Pajac. Assistenti: Mihalj e Durak. Quarto ufficiale: Kulusic.

Ore 19.00 Rapid Vienna-Fiorentina – Diretta tv su DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport 251 e TV8, diretta streaming su DAZN, SkyGo, NowTv e TV8.it.

Diretta tv : DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport 251 e TV8.

: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport 251 e TV8. Diretta Streaming: DAZN, SkyGo, NowTv e TV8.it.

