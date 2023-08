Probabili formazioni Juventus-Bologna: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a scendere in campo ma questa volta tra le mura amiche. Il Bologna di Thiago Motta invece, è subito in cerca di riscatto dopo la prima delusione stagionale rimediata contro il Milan nel primo turno. La Vecchia Signora invece, nella gara di esordio, è riuscita a imporsi prepotentemente sull’Udinese e per 0-3. I bianconeri hanno spinto e vorranno spingere sull’acceleratore da qui e sino a fine stagione. Dalle 18.30 di oggi all’Allianz Stadium vedremo.

Per quanto riguarda il possibile schieramento in campo vedremo sicuramente un 3-5-2. Perin al posto del portiere polacco assente difenderà i pali. In difesa il terzetto difensivo sarà invece composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro. Interessante il centrocampo con Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot e Cambiaso. Per quanto riguarda invece il reparto avanzato, non mancheranno emozioni specialmente se a scendere in campo saranno Chiesa, Vlahovic

Infine diamo un’occhiata alla rosa del Bologna. Motta con ogni probabilità scenderà sul terreno dell’Allianz con il 4-2-3-1. Skorupski come al solito difenderà la porta. In difesa troveremo Posch, Lucumì, Beukema e Lykogiannis. Nella zona centrale del campo non mancheranno Moro e Dominguez. Orsolini, Ferguson e Ndoye supporteranno Zirkzee.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Indisponibili: De Sciglio, Szczesny

Squalificati: –

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta

Indisponibili: Soumaoro, Barrow

Squalificati:

CALENDARIO JUVENTUS-BOLOGNA

Domenica 27 agosto

Ore 18.30 Juventus-Bologna – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA JUVENTUS-BOLOGNA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

CHI E’ L’ARBITRO DI JUVENTUS-BOLOGNA

DI BELLO

BOTTEGONI – MORO

IV: MARCENARO

VAR: FOURNEAU

AVAR: NASCA

Foto: LaPresse