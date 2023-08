Perché Berardi non è stato convocato dal Sassuolo? Porte chiuse in uscita

Bisognerà ancora attendere per vedere Domenico Berardi in azione in questo campionato di Serie A. Il giocatore del Sassuolo infatti, dopo l’assenza nell’esordio stagionale contro l’Atalanta, non sarà presente nemmeno per la sfida del Maradona contro il Napoli di Rudi Garcia. Un segnale che potrebbe significare moltissimo e che quindi potrebbe descrivere le reali intenzioni del giocatore: la voglio di lasciare i neroverdi dopo ben 11 stagioni.

Da inizio mercato infatti, Berardi, è al centro di svariate voci che lo vedrebbero lontano dal Sassuolo. La squadra maggiormente interessata al capitano neroverde è decisamente la Juventus. Qualche giorno fa, però, a intervenire ci ha pensato l’amministratore delegato della formazione guidata da Alessio Dionisi, Giovanni Carnevali. “C’era un principio di trattativa con la Juventus e una decina di giorni fa avevamo aperto alla cessione perché il giocatore aveva mostrato il suo gradimento. In realtà non è mai arrivata una proposta ufficiale”.

Ha poi proseguito Carnevali: “Sono molto infastidito dal comportamento della Juve e qualora dovessero ricontattarci gli direi di no. È giusto che ognuno faccia ciò che vuole, però adesso il Sassuolo toglie Berardi dal mercato”. Parole forti quelle pronunciate dall’ad, che ha quindi sbarrato le porte per un eventuale trasferimento della bandiera dei neroverdi alla Vecchia Signora. Ma le mancate convocazioni nelle prime due di campionato fanno presagire dei possibili colpi di scena entro il 31 agosto.

“Me l’aspettavo come prima domanda, non mi cogli impreparato. Domenico si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però ho e abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima”. Queste invece le parole pronunciate da Dionisi in conferenza stampa. Il mister quindi, non avrebbe convocato Berardi perché non al 100%. Vedremo nei prossimi giorni se si è trattato di un problema fisico o se Berardi lascerà definitivamente Sassuolo.

Foto: LaPresse