Pattinaggio artistico: parte il Grand Prix Junior! A Bangkok fari puntati su Nakai

Il digiuno è finito. Si sta per alzare il sipario sulla lunga stagione di pattinaggio artistico. Domani, giovedì 24 agosto, comincerà dal ghiaccio di Bangkok (Thailandia) il circuito Junior Grand Prix 2023-2024, competizione itinerante composta da sette tappe e una Finale che si svolgerà a Pechino nel mese di dicembre.

Saranno circa 300 gli atleti coinvolti nel corso degli appuntamenti che toccheranno Europa e Asia, tutti di un’età compresa tra i 13 e i 19 anni. Come ogni anno non mancherà di certo lo spettacolo, anche se per la seconda annata sportiva consecutiva il movimento dovrà fare a meno della Russia, rimasta ancora fuori dall’attività internazionale per volontà dell’International Skating Union che non ha accolto la richiesta del CIO di reintegrare gli atleti sotto bandiera neutrale.

Tra le protagoniste di Bangkok ci sarà sicuramente Ami Nakai, quarta alle Finali di Torino lo scorso anno dopo aver trovato la terza e la prima posizione nelle tappe di Riga e Danzica. Fari puntati poi su una debuttante del Sol Levante, classe 2007, Yo Takagi. Non saranno poi da sottovalutare ovviamente le sudcoreane, rappresentate in questa occasione da Heesue Han e da Yuseong Kim, oltre che la scuola statunitense che di tanto in tanto sforna qualche pattinatrice degna di nota. Occhio poi alla Svizzera Anthea Gradinaru e alla padrona di casa Phattaratida Kaneshige, personalità che ha ben brillato lo scorso anno all’Egna Spring Trophy totalizzando 175.41. L’Italia sarà rappresentata da Amanda Ghezzo, atleta di Edoardo De Bernardis all’esordio assoluto in una competizione di prima fascia.

In campo maschile da segnalare la presenza del francese Francois Pitot, talento che ha l’intenzione di proseguire la dinastia transalpina seguendo l’esempio di Kevin Aymoz e di Adam Siao Him Fa; da seguire con attenzione poi Rio Nakata, quarto lo scorso anno alla Baltic Cup, il sudcoreano Minkyu Seo e lo statunitense Micheal Xie.

Nella danza partiranno invece da favoriti Leah Neset-Artem Markelov, attualmente con un personal best di 164.43, seguiti dai tedeschi Alexia Kruk-Jan Eisenhaber e dai cechi Eliska Zakova-Filipi Mecl. Insieme alle due coppie canadesi saranno poi da valutare gli azzurri Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, coppia di nuova formazione all’esordio.

Il circuito Junior Grand Prix sarà visibile gratuitamente sul canale YouTube “ISU Junior Grand Prix”, con il commento in inglese di Ted Barton. Di seguito gli orari italiani.

JUNIOR GRAND PRIX BANGKOK: IL PROGRAMMA COMPLETO (ORARI ITALIANI)

Giovedì 24 agosto

9:00-13:00 Short program Junior individuale femminile

13:45-16:40 Short program Junior individuale maschile

Venerdì 25 agosto

9:30-11:20 Rhythm Dance Junior danza sul ghiaccio

11:50-16:35 Free program Junior individuale femminile

Sabato 26 agosto

07:00-9:00 Free dance Junior danza sul ghiaccio

9:30-12:45 Free program Junior individuale maschile

JUNIOR GRAND PRIX BANGKOK: COME SEGUIRLO IN TV E STRAMING

Diretta TV: nessuna

Diretta Streaming: Canale YouTube ISU Junior Grand Prix

Foto: International Skating Union (Figure Skating)