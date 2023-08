Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Bangkok 2023: Nakai al comando dopo lo short, decima Ghezzo

Va in archivio la prima giornata di gare allo IWIS International Training Center di Bangkok, città della Thailandia che ospita questo weekend la prima tappa del circuito Junior Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Poche sorprese e tante certezze in questo day 1 di competizioni, dove sono arrivate anche delle risposte molto interessanti in chiave Italia.

Sì perché nello short program individuale femminile l’azzurra Amanda Ghezzo ha centrato un piazzamento in top 10, occupando la decima posizione al termine di una prova positiva. La detentrice del titolo Junior seguita da Edoardo De Bernardis nello specifico ha inaugurato il suo programma realizzando la combinazione triplo loop/doppio toeloop, per poi commettere un passaggio a vuoto nell’axel, ruotato solo semplice e dunque chiamato invalido dal pennello; nonostante la defaillance, l’azzurrina ha poi ruotato un triplo lutz di buona fattura, ottenendo un punteggio di 51.79 (27.95, 23.84), ottimo score considerando l’elemento mancante.

La grande favorita del lotto non ha poi tradito le aspettative. La nipponica Ami Nakai ha infatti conquistato la leadership della classifica con 67.49 (37.67, 29.82) proponendo una performance composta dal doppio axel, dalla catena triplo flip (redarguito con filo d’ingresso non chiaro)/triplo toeloop e dal triplo lutz, distanziando di quattro punti la sudcoreana Yuseong Kim, seconda con 63.04 (35.93, 27.11) davanti alla statunitense Annika Chao, terza con 58.93 (32.71, 26.22).

Gara apertissima in ambito maschile con il primo posto strappato di un’incollatura dall’americano Jacob Sanchez, leader con 77.69 (42.02, 36.67) e artefice di un segmento contrassegnato dal triplo axel (chiamato sul quarto), dal triplo lutz e dal triplo flip combinato con il triplo toeloop. A un passo il francese Francois Pitot, secondo con 76.52 (39.60, 36.92) perdendo qualcosa per strada nel triplo flip in combinazione, redarguita con la chiamata sul filo d’ingresso.

Molto vicino anche il giapponese Rio Nakata, terzo con 75.28 (39.25, 36.03), il quale ha frenato leggermente la sua corsa nel triplo lutz (filo non chiaro) e nella trottola combinata finale, chiamata solo di livello 2 con un GOE negativo.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Ami NAKAI JPN 67.49 1 2 Yuseong KIM KOR 63.04 2 3 Annika CHAO USA 58.93 3 4 Yo TAKAGI JPN 58.30 4 5 Ruichen TONG CHN 57.45 5 6 Heesue HAN KOR 55.29 6 7 Hetty SHI CAN 54.09 7 8 Anthea GRADINARU SUI 53.62 8 9 Sophia SHIFRIN ISR 53.07 9 10 Amanda GHEZZO ITA 51.79 10 11 Phattaratida KANESHIGE THA 51.16 11 12 Yu-Feng TSAI TPE 51.09 12 13 Hana BATH AUS 50.01 13 14 Ella HAWKES RSA 44.15 14 15 Ruotang LI CHN 43.59 15 16 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 42.85 16 17 Ninon DAPOIGNY FRA 42.39 17 18 Varvara KOROTKOVA UZB 41.54 18 19 Anna Elizabeth GREKUL GER 40.19 19 20 Chloe Desiree LEUNG HKG 39.72 20 21 Katherine ONG PUI KUAN MAS 39.13 21 22 Supitsara ATTAWIBOON THA 35.55 22 23 Jelizaveta DERECINA LAT 33.95 23 24 Vianna Shen-Rou LINKE SGP 31.24 24 25 Melody Asri FATIMAH INA 30.75 25 26 Cristabelle CHANG THA 30.39 26 27 Misaki JOE NZL 25.71 27 28 Misheel OTGONBAATAR MGL 23.87 28 29 Elisa WESTERHOF UAE 23.42 29 30 Hannah DABEES EGY 19.69 30 31 Huong Dieu LE VIE 18.48 31

CLASSIFCA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Jacob SANCHEZ USA 77.69 1 2 Francois PITOT FRA 76.52 2 3 Rio NAKATA JPN 75.28 3 4 Yanhao LI NZL 72.28 4 5 Minkyu SEO KOR 67.40 5 6 Yu-Hsiang LI TPE 65.79 6 7 Casper JOHANSSON SWE 64.64 7 8 Wenbao HAN CHN 64.21 8 9 Grayson LONG CAN 61.41 9 10 Tamir KUPERMAN ISR 60.39 10 11 Michael XIE USA 59.22 11 12 Tsudoi SUTO JPN 58.29 12 13 Artur SMAGULOV KAZ 54.92 13 14 Rio MORITA CAN 51.82 14 15 Jarvis HO HKG 47.66 15 16 Ze Zeng FANG MAS 47.44 16 17 Vinceman CHONG AUS 45.12 17 18 Cody KOCK RSA 38.30 18 19 Betrand Zeusef ZURIEL INA 22.27 19 20 Manjesh TIWARI IND 21.93 20 21 Hoang Huu NGUYEN VIE 9.79 21 WD Brandon James BALDOZ PHI

Foto: International Skating Union (Figure Skating/ JGP Bangkok Event)