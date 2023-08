Pattinaggio artistico: Carolina Kostner entra nello staff tecnico di Yuma Kagiyama

Arriva una notizia molto importante dal mondo del pattinaggio artistico italiano. Carolina Kostner infatti è entrata a far parte del team tecnico di Yuma Kagiyama, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino 2022. La notizia è emersa lo scorso fine settimana quando il nome dell fuoriclasse è comparso ufficialmente nella scheda biografica ISU dell’atleta.

Si tratta di una notizia molto significativa per diversi aspetti. Kostner, che in passato ha lavorato anche con la statunitense Alysa Liu (bronzo ai Mondiali del 2022), secondo quanto riportato dalla testata giapponese Nikkansport si sarebbe unita all’head coach Masakazu Kagiyama (padre di Yuma) per iniziare a svolgere un lavoro specifico in vista delle Olimpiadi 2026 che, come sappiamo, si svolgeranno a Milano e a Cortina.

Il contatto tra le parti sarebbe avvenuto lo scorso maggio quando Kagiyama, reduce da una stagione 2022-2023 pesantemente viziata da un infortunio, ha svolto un training camp proprio nel nostro Paese, venendo stregato dalle qualità di Carolina capace, parafrasando quanto scritto dal media nipponico, “di conferire significato anche al gesto più piccolo“. A rientrare nel progetto figura anche Lori Nichol, storica coreografa di Kostner nonché personalità di spicco di tutto il movimento che ha curato uno dei due nuovi programmi.

Stando all’elenco fornito dall’International Skating Union, Yuma Kagiyama farà il suo esordio stagionale a Bergamo la prossima settimana, nel contesto del Lombardia Trophy 2023, competizione inserita nel circuito ISU Challenger Series in programma dall’8 al 10 settembre.

