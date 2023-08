Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Bangkok 2023: Nakata trionfa in campo maschile, nella danza vittoria per Nest-Markelov

Il Giappone fa due sue due e conquista anche la gara maschile a Bangkok, città della Thailandia che ha ospitato la prima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Dopo la vittoria di Nakai infatti Rio Nakata, in rimonta, si è imposto di misura sulla concorrenza, sfiorando quota 218 grazie a un libero di alto profilo.

L’atleta del Sol Levante, terzo dopo lo short, nello specifico si è reso artefice di una prova in cui è riuscito ad eseguire gli elementi di maggior valore, facendo perno soprattutto su un buon quadruplo toeloop inaugurale e sulla combinazione triplo axel/triplo toeloop.

Pur riscontrando alcune difficolta nel triplo loop, sia singolo che in combinazione con euler e salchow semplice, l’asiatico ha raccolto 142.37 (70.68, 71.68) totalizzando 217.65 e beffando il transalpino Francois Pitot, autore di un programma praticamente pulito (solo una chiamata di filo non chiaro nel primo triplo flip) imbastito da due tripli axel e altri cinque tripli che gli hanno permesso di raggiungere 140.98 (68.65, 72.33) per 217.50 . Più staccato il neozelandese Yanhao Li, terzo con 137.80 (68.34, 69.46) per 210.08.

Nella danza invece trionfo netto Per Leah Neset-Artem Markelov, bravi ad allungare ancora dopo la rhythm dance pattinando una free da 99.48 (53.98, 45.50) per 168.47, superando ampiamente i francesi Celina Fradji-Jean-Hans Fourneuax, secondi con 89.87 (47.01, 42.86) per 150.98 davanti a Jimmy Kim-Namu Lee, questi ultimi terzi malgrado il quinto libero valutato 83.02 (46.38, 36.64) per 139.32. Esordio a dir poco ottimo per Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba, artefici del sesto libero con 79.31 (42.81, 36.50) per 130.74.

La seconda tappa del Junior Grand Prix si svolgerà a Linz dal 30 agosto al 2 settembre.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Rio NAKATA JPN 217.65 3 1 2 Francois PITOT FRA 217.50 2 2 3 Yanhao LI NZL 210.08 4 3 4 Jacob SANCHEZ USA 201.49 1 5 5 Minkyu SEO KOR 196.12 5 4 6 Michael XIE USA 181.06 11 6 7 Tamir KUPERMAN ISR 178.45 10 8 8 Wenbao HAN CHN 175.73 8 10 9 Grayson LONG CAN 172.94 9 9 10 Yu-Hsiang LI TPE 172.66 6 12 11 Rio MORITA CAN 171.89 14 7 12 Casper JOHANSSON SWE 168.76 7 14 13 Tsudoi SUTO JPN 165.24 12 11 14 Artur SMAGULOV KAZ 160.42 13 13 15 Jarvis HO HKG 150.03 15 15 16 Ze Zeng FANG MAS 138.22 16 16 17 Vinceman CHONG AUS 126.26 17 17 18 Cody KOCK RSA 116.39 18 18 19 Manjesh TIWARI IND 74.58 20 19 20 Betrand Zeusef ZURIEL INA 71.77 19 20 21 Hoang Huu NGUYEN VIE 36.98 21 21 WD Brandon James BALDOZ PHI

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Leah NESET / Artem MARKELOV USA 168.47 1 1 2 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX FRA 150.98 2 2 3 Jinny KIM / Namu LEE KOR 139.32 3 5 4 Layla VEILLON / Alexander BRANDYS CAN 139.17 5 3 5 Yufei LIN / Zijian GAO CHN 136.14 6 4 6 Natalie BLAASOVA / Filip BLAAS CZE 132.25 4 7 7 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA ITA 130.74 7 6 8 Eliska ZAKOVA / Filip MENCL CZE 121.26 8 9 9 Alexia KRUK / Jan EISENHABER GER 117.99 9 8 10 Victoria CARANDIUC / Andrei CARANDIUC CAN 112.12 10 10 11 Renee YUEN / Oliver MA AUS 87.08 11 11 12 Felicity CHASE / Mikhail AJAM RSA 57.89 12 12

Foto: International Skating Union (Figure Skating/JGP Event)