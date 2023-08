Pallanuoto, Universiadi 2023: Italia-Slovacchia 22-6. Azzurri primi, ci sarà il Giappone ai quarti

L’Italia chiude al comando il Girone B della prima fase del torneo di pallanuoto maschile nella 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: gli azzurri di Daniele Bettini vincono per 22-6 contro la Slovacchia ed ora attendono ai quarti il Giappone, quarto classificato nel Girone A.

Il match si rivela essere soltanto una formalità, con gli azzurri che chiudono la gara nel primo quarto, terminato sull’8-1. L’Italia dilaga nella seconda frazione, giungendo sul 12-1 a metà gara. Gli azzurri concedono poi qualcosa in più nel terzo periodo, finito 17-3, per arrivare infine nell’ultimo quarto al 22-6 conclusivo. In gol anche il portiere azzurro Da Rold.

TABELLINO

Slovacchia-Italia 6-22

Slovacchia: Simkovic, Kaid 1, Sevc, Dily 2, Kovacik P. J., Berlansky, Adamec, Juhasz, Vrba, Kovacik A. 1, Kaluska 1, Balogh 1, Turansky. All.: Holas.

Italia: Da Rold 1, Del Basso 3, Vitale 4 (1 rig.), F. Faraglia, Panerai, Occhione 3, Guerrato 2, Lanfranco, Campopiano 4, Guidi 2, P. Faraglia, Podgornik 3, De Michelis. All.: Bettini.

Arbitri: Fukaya (Giappone) e Tan (Singapore).

Note: parziali 1-8, 0-4, 2-5, 3-5. Uscito per limite di falli A. Kovacik. Superiorità numeriche: Italia 9/10 + 1 rigore (realizzato), Slovacchia 0/3.

PALLANUOTO UNIVERSIADI 2023

Risultati

2 agosto – 5^ giornata

(A) Grecia-Ungheria 13-13

(A) Giappone-Singapore 22-7

(B) Slovacchia-Italia 6-22

(B) Cina-Corea del Sud ore 09.15 italiane

(B) Georgia-Stati Uniti ore 11.00 italiane

Classifiche

A: Ungheria 10, Germania 9, Grecia 7, Giappone 3, Singapore 0.

B: Italia* 15, Georgia 9, Stati Uniti 9, Cina 3, Slovacchia* 3, Corea del Sud 0.

* = una partita in più

Foto: LiveMedia/Marco Todaro