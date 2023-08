Pallanuoto femminile, Universiadi 2023: Italia-Australia 19-3. Otto gol di Ranalli, le azzurre vedono il secondo posto

Pronto riscatto per l’Italia nella fase a gironi della pallanuoto femminile della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: l’Italia di Aleksandra Cotti liquida l’Australia per 19-3 nella terza giornata del girone unico a sei squadre e prenota il secondo posto in vista degli accoppiamenti delle semifinali.

Il primo quarto è l’unico equilibrato, dato che si chiude sul 3-2 per l’Italia, poi nel secondo periodo le azzurre scavano il solco decisivo arrivando a metà gara sull’8-3. Da quel momento le oceaniche non segnano più e nella terza frazione l’Italia va sul 13-3, prima di chiudere nell’ultimo quarto sullo score finale di 19-3. Da segnalare gli 8 gol di Ranalli (2 su rigore) su 9 tiri tentati.

TABELLINO

Australia-Italia 3-19

Australia: Pamp, Glasel, Marsh 2 (1 rig.), Mackay, Clark, Fitzgerald, Ditterick 1, Campbell, Gillis, Coleman, Powells, Henshaw, Ridhalgh. All.: Nicholson.

Italia: Uccella, Sapienza, Repetto 2, Cordovani 1, Ranalli 8 (2 rig.), Gagliardi 1, Nesti 2, Di Claudio 1, Nardini 3, Meggiato, Altamura 1, Carosi, Galbani. All.: Cotti.

Arbitri: Udagawa (Giappone) e Li (Cina).

Note: parziali 2-3, 1-5, 0-5, 0-6. Superiorità numeriche: Italia 3/6 + 3 rigori (2 realizzati), Australia 1/7 + 1 rigore (realizzato).

PALLANUOTO FEMMINILE UNIVERSIADI 2023

Risultati

2 agosto – 3^ giornata

Giappone-Cina 5-19

Australia-Italia 3-19

Singapore-Sudafrica 4-17

Classifica

Cina 9, Italia 6, Australia 6, Giappone 3, Sudafrica 3, Singapore 0.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani