Pallanuoto, Universiadi 2023: Italia-Georgia 11-10. Gli azzurri soffrono ma vanno in finale contro l’Ungheria!

L’Italia vola in finale nel torneo di pallanuoto maschile della 31ma edizione delle Universiadi Estive in corso a Chengdu, in Cina: gli azzurri di Daniele Bettini piegano per 11-10 in semifinale la Georgia, che avevano già battuto nella prima fase a gironi per 13-9, e martedì alle ore 06.00 sfideranno l’Ungheria per l’oro.

A differenza del match della prima fase, in cui gli azzurri avevano indirizzato il match con il 6-2 del primo quarto per poi gestire l’incontro, oggi è la Georgia a partire meglio e chiudere in vantaggio sul 3-1 la prima frazione. Pronta reazione dell’Italia, che restituisce il 3-1 nel secondo periodo per il 4-4 con cui si arriva a metà gara.

Gli azzurri passano a condurre nella terza frazione, chiusa sul 7-6, poi nell’ultimo quarto si procede con continui botta e risposta tra le due formazioni che lasciano invariato il divario e così l’Italia va a vincere per 11-10. In casa azzurra doppiette per Del Basso, Campopiano e Guidi.

TABELLINO

Georgia-Italia 10-11

Georgia: Razmadze, Tkeshelashvili, Dadvani 2, Shushiashvili, Bitadze, Adeishvili, Jakhaia, Akhvlediani 3 (1 rig.), Imnaishvili 2 (1 rig.), Magrakvelidze 2, Meskhi, Dzikhtsiarenka 1, Gvetadze. All.: Stanojevic.

Italia: Da Rold, Del Basso 2, Vitale 1, F. Faraglia 1, Panerai 1, Occhione, Guerrato 1, Lanfranco 1, Campopiano 2 (2 rig.), Guidi 2, P. Faraglia, Podgornik, De Michelis. All.: Bettini.

Arbitri: Adam (Ungheria) e Teixido Bermudez (Spagna).

Note: parziali 3-1, 1-3, 2-3, 4-4. Espulso Shushiashvili per la Georgia, usciti per limite di falli Imnaishvili e Magrakvelidze per la Georgia e Vitale, Guerrato e Podgornik per l’Italia. Superiorità numeriche: Georgia 5/9+ 2 rigori (entrambi realizzati), Italia 8/11 + 3 rigori (2 realizzati).

PALLANUOTO UNIVERSIADI 2023

Programma 6 agosto

Semifinali

Ungheria-USA 11-10

Georgia-Italia 10-11

Semifinali 5° posto

Cina-Grecia 5-19

Germania-Giappone 14-12

9°-11° posto

Singapore-Slovacchia 7-8

Programma finali

1° posto

Ungheria-Italia martedì 8 ore 06.00

3° posto

USA-Georgia martedì 8 ore 04.00

5° posto

Grecia-Germania lunedì 7 ore 07.30

7° posto

Cina-Giappone lunedì 7 ore 05.45

9° posto

Corea del Sud-Slovacchia lunedì 7 ore 04.00

Foto: comunicato stampa CUSI 3