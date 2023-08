Pallanuoto femminile, Universiadi 2023: Italia-Sudafrica 20-4. Blindato il secondo posto, si va verso la semifinale con il Giappone

L’Italia chiude, secondo pronostico, con un largo successo la prima fase a gironi del torneo di pallanuoto femminile della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina.

Le azzurre di Aleksandra Cotti vincono per 20-4 contro il Sudafrica nel match valido per la quinta ed ultima giornata del girone unico a sei squadre e blindano il secondo posto in vista degli accoppiamenti delle semifinali, in cui l’Italia, a meno di clamorosi esiti delle ultime sfide del raggruppamento, affronterà il Giappone, già battuto dalle azzurre nella sfida d’esordio della prima fase per 18-6.

Vanno in gol ben 10 delle 11 giocatrici di movimento azzurre, in un match mai davvero in discussione e finito in pratica già nel primo quarto, terminato con l’Italia in vantaggio per 7-0. Nel secondo periodo le azzurre dilagano ulteriormente, arrivando sul 13-0 a metà gara, mentre nel terzo periodo le sudafricane trovano finalmente la via del gol, anche se il gap si amplia ancora sul 18-3, infine l’ultimo quarto termina sul 20-4 conclusivo.

TABELLINO

Sudafrica-Italia 4-20

Sudafrica: Berry, Tancrel, Harty, Harding, O’Shaughnessy 2, Weppelman, Blues, Schutte, Akomolafe, Williams, Miszewski 2, Broomhall, McMurray. All.: Sugden.

Italia: Uccella, Sapienza 1, Repetto 3 (1 rig.), Cordovani 1, Ranalli 1 (1 rig.), Gagliardi 3, Nesti 2 (1 rig.), Di Claudio 2, Nardini 3, Meggiato, Altamura 3, Carosi 1, Galbani. All.: Cotti.

Arbitri: Rakovic Krstonosic (Serbia) e Kavcic (Slovenia).

Note: parziali 0-7, 0-6, 3-5, 1-2. Superiorità numeriche: Italia 5/8 + 3 rigori (realizzati), Sudafrica 1/8. Uscite per limite di falli Schutte e Broomhall per il Sudafrica e Ranalli ed Altamura per l’Italia.

PALLANUOTO FEMMINILE UNIVERSIADI 2023

Risultati

4 agosto – 5a giornata

Sudafrica-Italia 4-20

Cina-Australia ore 05.45 italiane

Singapore-Giappone ore 07.30 italiane

Classifica

Cina 12, Italia* 12, Giappone 6, Australia 6, Sudafrica* 3, Singapore 0.

* = una partita in più

Foto: LiveMedia/Sara Esposito