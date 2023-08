Pallanuoto femminile, Universiadi 2023: Italia-Singapore 33-2. Sei gol di Ranalli, azzurre ad un passo dal secondo posto

L’Italia archivia facilmente la pratica Singapore nella quarta giornata della fase a gironi del torneo di pallanuoto femminile della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: le azzurre di Aleksandra Cotti vincono per 33-2 nel match del girone unico a sei squadre e sono ad un passo dal secondo posto in vista degli accoppiamenti delle semifinali, in cui l’Italia dovrebbe affrontare verosimilmente la vincente del match tra Giappone ed Australia.

Vanno in gol tutte le 11 giocatrici di movimento azzurre, ma la top scorer è ancora una volta Chiara Ranalli, autrice di 6 gol, di cui uno su rigore, su 7 tentativi effettuati. L’Italia sbriga la pratica Singapore nel primo quarto, chiuso con le azzurre sul 9-0. Nella seconda frazione il divario sale a 16 gol, sul 17-1 di metà gara, mentre nel terzo periodo le azzurre volano sul 25-1, prima che l’ultimo quarto si chiuda sul 33-2 finale.

TABELLINO

Italia-Singapore 33-2

Italia: Uccella, Sapienza 2, Repetto 3, Cordovani 2, Ranalli 6 (1 rig.), Gagliardi 2, Nesti 4, Di Claudio 4, Nardini 5, Meggiato 1, Altamura 3, Carosi 1, Galbani. All.: Cotti.

Singapore: Ong X., Ong J., Lim E., Wan 1, Low, Lim W., Yeo, Lee H. 1 (1 rig.), Gan, Lim L., Thinagaran, Tang, Lim K.. All.: Lee S..

Arbitri: Udagawa (Giappone) e Li (Cina).

Note: parziali 9-0, 8-1, 8-0, 8-1. Superiorità numeriche: Italia 5/5 + 1 rigore (realizzato), Singapore 0/1 + 1 rigore (realizzato).

PALLANUOTO FEMMINILE UNIVERSIADI 2023

Risultati

3 agosto – 4^ giornata

Italia-Singapore 33-2

Sudafrica-Cina ore 05.45 italiane

Giappone-Australia ore 07.30 italiane

Classifica

Cina 9, Italia* 9, Australia 6, Giappone 3, Sudafrica 3, Singapore* 0.

* = una partita in più

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani