Pallanuoto, Champions League 2023-2024: sorteggiati i gironi. AN Brescia e Ortigia partono dal preliminare

Terminata l’estate dedicata alle nazionali, si torna a parlare di club per il mondo della pallanuoto. Tra gli uomini appuntamento importante come di consueto la Champions League che vedrà tre squadre italiane al via, con la novità che riguarda le due nella fase preliminare visto che a far compagnia all’Ortigia ci sarà anche l’AN Brescia, mentre la Pro Recco sarà già nel girone iniziale.

Sorteggiati oggi i vari raggruppamenti: trasferta serba a Kragujevac per i lombardi, in Romania ad Oradea per i siciliani. Andiamo a scoprire i gironi nel dettaglio:

Prima fase (8-10 settembre)

Girone A (Hannover): Waspo 98 Hannover (GER), CN Barcelona (ESP), BVK Crvena Zvezda (SRB), Endo Plus Service Honved (HUN), GS Apollon Smyrnis (GRE).

Girone B (Kragujevac): AN Brescia, SPD Radnicki Kragujevac (SRB), VPK Primorac Kotor (MNE), ASD Duisburg (GER), CN Noisy Le Sec (FRA)

Girone C (Oradea): Vouliagmeni NC (GRE), CC Ortigia, CSM Oradea (ROU), Primorje Erste Bank Rijeka (CRO)

Girone D (Dubrovnik): Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (CRO), OSC Budapest (HUN), EN Tourcoing (FRA), CS Dinamo Bucharest (ROU)

Avanzano solamente le prime di ogni raggruppamento che voleranno al Main Round.

Main Round (26 settembre-6 dicembre)

Gruppo A: VK Novi Beograd (SRB), Astralpool Sabadell (ESP), CSA Steaua Bucharest (ROU), Vincente grupp B

Gruppo B: Pro Recco, Olympiacos Piraeus (GRE), WPC Dinamo Tbilisi (GEO), Vincente gruppo D

Gruppo C: FTC-Telekom (HUN), VK Jadran Split (CRO), PVK Jadran Herceg Novi (MNE), Vincente gruppo A

Gruppo D: CAN Barceloneta (ESP), CN Marseille (FRA), Spandau 04 (GER), Vincente Gruppo C

Photo LiveMedia/Danilo Vigo