Pagelle Italia-Angola 81-67 basket: Fontecchio top scorer, impatto importante di Tonut e Ricci

Buona la prima per l’Italia ai Mondiali di basket in corso di svolgimento a Manila nelle Filippine. Gli azzurri hanno superato 81-67 l’Angola, anche se l’esordio iridato non è stato dei più brillanti per la squadra di Pozzecco che ha faticato molto più del previsto per avere la meglio degli africani. Qui di seguito le pagelle dei giocatori azzurri.

PAGELLE ITALIA-ANGOLA MONDIALI BASKET 2023

Marco Spissu 6: la cosa migliore sono certamente i sette assist a referto. Anche lui litiga con il ferro, come fanno tutti i suoi compagni di squadra. Chiude con cinque punti, risultando comunque il migliore dei tre play azzurri, ma anche perché gli altri due non eccellono.

Stefano Tonut 7: in una partita dove l’Italia non fa mai praticamente canestro dall’arco, lui è l’unico che attacca sempre il ferro con convinzione. Trova canestri pesanti sia sul finire del secondo quarto e poi anche nel finale di partita. Perfetto dalla lunetta con otto liberi, che vanno a suggellare una prestazione da 18 punti complessivi. Prestazione decisamente importante.

Nicolò Melli 6,5: il migliore degli azzurri per plus/minus (+16). Chiude con 7 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate. Come sempre tante cose utili alla causa, soprattutto nel primo quarto quando risponde all’inizio pimpante degli africani.

Simone Fontecchio 7: non trova praticamente mai il fondo dalla retina dall’arco, chiudendo con una sola tripla su sei tentativi. Alla fine è comunque il miglior marcatore dell’Italia con 19 punti a referto, complice il 7/8 da due. Un primo tempo un po’ a guardare la partita, poi si accende soprattutto nel terzo quarto ed anche nell’ultima frazione piazza alcune giocate importanti.

Giampolo Ricci 6,5: delle sole cinque triple a referto, la sua è decisamente la più importante di tutte. La solita partita di grande sacrificio e cuore, alternando tante cose positive ad alcuni errori per la troppa voglia di fare. Pozzecco lo lascia in campo nell’ultimo quarto e lui lo ripaga non solo con quella ‘bomba’, ma anche con altri canestri su secondi possessi che sono vitali.

Matteo Spagnolo 5: probabilmente paga l’ansia del debutto mondiale. Gioca sette minuti nei quali commette due falli (un antisportivo) e due sanguinose palle perse. Una prima che sicuramente si augurava diversa, ma c’è tutto il tempo per rimediare.

Achille Polonara 5,5: i suoi sette punti arrivano tutti dalla lunetta. Fatica ad essere incisivo in attacco ed anche in difesa soffre un po’ troppo l’atletismo ed il fisico degli angolani. Nel finale di partita Pozzecco gli preferisce Ricci.

Mouhamet Diouf s.v: non è mai entrato. Forse qualche minuto poteva anche averlo.

Luca Severini 5,5: ha il ruolo del tiratore scelto in questa nazionale, ma quando la palla non entra ci sono sicuramente problemi. Solo un canestro su cinque tentativi. Qualche buona azione a rimbalzo, ma serve un altro impatto dalla panchina.

Gabriele Procida 5,5: dovrebbe essere uno degli azzurri che attacca di più il canestro ed invece lo fa solo una volta, arrivando sopra il ferro. Un po’ più di coraggio ed intraprendenza potevano servire.

Alessandro Pajola 5,5: tanta intensità e forse a volte troppa, perché si trasforma in frenesia. Quattro punti dalla lunetta e ci sono anche cinque assist, ma la sensazione è stata quella che non sia mai riuscito a dare una direzione al gioco azzurro.

Luigi Datome 5,5: tante conclusioni piedi per terra in solitaria che di solito sono un cioccolatino da scartare per il capitano azzurro. Alla fine solo 4 punti, con una tripla segna e anche 1/2 dalla lunetta.

All.Gianmarco Pozzecco 6: la sua Italia si sa dipende moltissimo dal tiro da tre e chiaramente una percentuale del 16% va a complicare tutti i piani. Non è stata la squadra brillante della preparazione, ma forse anche l’esordio mondiale con un po’ di pressione si è fatto sentire. Serviva comunque vincere e lo si è fatto. Domenica sarà già decisiva con la Repubblica Dominicana.

Credit Ciamillo