NASCAR, il Michigan apre l’ultimo mese della regular season

Dal Michigan International Speedway tutto è pronto per una nuova interessante manifestazione valida per la NASCAR Cup Series. La regular season entra nel vivo, mancano infatti solamente quattro tappe all’inizio dei Playoffs.

Il calendario prevede questo week-end l’interessantissimo ‘FireKeepers Casino 400′, manifestazione speciale per svariati motivi. Il ‘Round of 16’ è sempre più vicino, ma lo spazio per inserirsi nella lotta per il successo è ancora ampio.

Il secondo è dato da un ovale molto particolare con un banking di 18° ed una metratura di 2.000 miglia (3.219 km). Le caratteristiche sono per certi versi simili a quelle dell’Auto Club Speedway, impianto che abbiamo già commentato ad inizio anno e che dalla prossima annata verrà completamente riconfigurato a favore di uno short-track.

Kevin Harvick (2010, 2018, 2019, 2020, 2022) detiene il record di affermazioni in questa speciale competizione. Il 4 dello Stewart-Haas Racing è presente nell’albo d’oro insieme a Kyle Larson (2016, 2017), Ryan Blaney (2021), Joey Logano (2013) e Kyle Busch (2011).

Occhi puntati sul già citato 4 della NASCAR Cup Series, ancora senza successi quest’anno nella propria ultima stagione full-time. L’obiettivo per il californiano è ovviamente quello di accedere ai Playoffs ancora una volta, missione non scontata nella selettiva categoria statunitense che non permette il minimo errore.

Foto. LaPresse