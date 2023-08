NASCAR, Daytona: Buescher cala il tris, Wallace ammesso ai Playoffs

Chris Buescher vince a Daytona nella NASCAR Cup Series. Terza affermazione del 2023 per l’americano che conclude in bellezza la prima parte del campionato primeggiando davanti a Brad Keselowski. Doppietta per il RFK Racing al termine di una notte ricca d’azione che ha incoronato anche Bubba Wallace e Martin Truex Jr. Il primo è ufficialmente il sedicesimo ed ultimo ammesso ai NASCAR Playoffs, il secondo è il campione della regular season dopo ventisei intense tappe.

La gara è iniziata sotto il controllo di Ford che ha tentato di scremare il gruppo giocando di squadra. Chase Briscoe (Magical Vacation Planner Ford #14) ha condotto le danze dalla pole-position, leader davanti a Aric Almirola (Smithfield Ford #10) ed Harison Burton (DEX Imaging Ford #21).

A poco più di 10 passaggi dalla fine del segmento iniziale sono arrivate con forza nella Top5 le Camry del Joe Gibbs Racing con Denny Hamlin (FedEx Cares Toyota #11), Martin Truex (Bass Pros Shops/Ducks Unlimited Toyota #19) e Christopher Bell (Yahoo! Toyota #20). I tre hanno iniziato a disturbare il primato di Ford, le auto giapponesi hanno avuto la meglio imponendosi al termine della Stage 1 con l’auto #19 dell’ex campione della serie Martin Truex Jr.

Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22) ha inaugurato in vetta la Stage 2 davanti a Truex, Kevin Harvick (GEARWRENCH Ford #4), Bell ed il messicano Daniel Suarez (Freeway.com Chevrolet #99). Presente per la prima volta nella Top10 dopo la prima sosta ai box disputata in regime di caution anche Chase Elliott (LLumar Chevrolet #9), obbligato a vincere per accedere ai Playoffs dopo una complessa regular season.

Dopo un’accesa fase in testa alla corsa, Ross Chastain (Worldwide Express Chevrolet #1) ha messo tutti in riga nella parte inferiore del catino di Daytona imponendo il primo ‘treno’ della serata. Il primato del portacolori del Trackhouse Racing è durato ben poco, Bell e Ryan Preece (RaceChoice.com Ford #41) rimetteranno infatti tutto in discussione in pochi minuti.

Il primo vero colpo di scena della notte di Daytona è arrivato nel corso dell’ultimo passaggio della Stage 1. Ryan Blaney (Advance Auto Parts Ford #12) ha innescato il primo significativo incidente dopo una toccata da parte di Ty Gibbs (Monster Energy Toyota #54). Il campione in carica della NASCAR Xfinty Series è stato tradito dal proprio teammate Bell che provava a ‘spingere’ il proprio teammate verso la conquista della Stage 2.

Brad Keselowski (King’s Hawaiian Ford #6) ha vinto la Stage 2, la bandiera rossa è stata esposta per spostare le tante auto coinvolte all’uscita di curva 4 nella prima carambola della corsa. Da segnalare in merito i significativi problemi rimediati da AJ Allmendinger (Action Industries Chevrolet #16), Austin Cindric (Menards/Cardell Cabinetry Ford #2), Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5), Ricky Stenhouse Jr. (Boost by Kroger/Entenmann’s Chevrolet #47), Harrison Burton #21, Kevin Harvick #4 e Austin Dillon (BREZTRI Chevrolet #3). ‘Salvi’, invece, Elliott #9 e Bubba Wallace (Columbia Sportswear Company Toyota #23), virtualmente presente nei Playoffs grazie ai punti conquistati nella regulara season alla vigilia della finale di Daytona.

La parte conclusiva della ‘Coke Zero Sugar 400’ è iniziata sotto l’insegna di Martin Truex Jr, matematicamente campione della regular season. 15 punti Playoffs extra sono stati garantiti all’americano del Gibbs Racing, determinato a chiudere la prova tra i migliori dopo un ottimo avvio.

Briscoe, come accaduto nella prima parte della manifestazione, ha scremato il gruppo. Una nuova sosta ai box in regime di green flag è stata protagonista, nulla è accaduto fino a sei giri dalla fine quando la bandiera gialla è tornata a sventolare dopo un spaventoso incidente prima di curva 3-4 da parte di Ryan Preece. La Ford #41 del Stewart-Haas Racing ha compiuto diversi metri in aria dopo un contatto, fortunatamente non ci sono state conseguenze per il #41 del team di Tony Stewart e Gene Haas.

L’overtime è stato dominato dal RFK Racing con Chris Buescher #17 che è stato letteralmente ‘scortato’ da Brad Keselowski. Il pilota e proprietario dell’omonima formazione ha condotto le danze insieme al compagno di squadra che ha potuto festeggiare la terza affermazione del 2023 in pochissimi mesi dopo un finale da incorniciare.

Eliminato Chase Elliott per la prima volta dopo sei anni consecutivi, promosso Bubba Wallace che avrà almeno una chance di contendersi il titolo nella NASCAR Cup Series. Il #23 di Toyota si unisce ufficialmente a William Byron #24, Martin Truex Jr. #19, Kyle Busch #8, Denny Hamlin #11, Joey Logano #22, Kyle Larson #5, Chris Buescher #17, Ross Chastain #1, Christopher Bell #20, Ryan Blaney #12, Tyler Reddick #45, Michael McDowell #34 e Ricky Stenhouse Jr #47. I sedici piloti citati si sfideranno da domenica prossima per il titolo nella NASCAR Cup Series, una battaglia da non perdere che inizierà dal Darlington Raceway con la tradizionale ‘Southern 500’.

CLASSIFICA FINALE DAYTONA (FINALE REGULAR SEASON)

1 17 RUN Chris Buescher Frd 163 46.196 194.822 46.096 195.245 6

2 6 RUN Brad Keselowski Frd 163 0.098 0.098 46.238 194.645 45.902 196.07 5

3 10 RUN Aric Almirola Frd 163 0.178 0.080 46.250 194.595 46.250 194.595 5

4 9 RUN Chase Elliott Chv 163 0.206 0.028 46.268 194.519 46.268 194.519 5

5 22 RUN Joey Logano Frd 163 0.254 0.048 46.273 194.498 46.273 194.498 5

6 48 RUN Alex Bowman Chv 163 0.269 0.015 46.267 194.523 46.267 194.523 5

7 8 RUN Kyle Busch Chv 163 0.306 0.037 46.253 194.582 45.931 195.946 6

8 24 RUN William Byron Chv 163 0.352 0.046 46.264 194.536 46.264 194.536 5

9 4 RUN Kevin Harvick Frd 163 0.380 0.028 46.528 193.432 46.425 193.861 7

10 7 RUN Corey LaJoie Chv 163 0.452 0.072 46.203 194.793 46.106 195.202 6

11 77 RUN Ty Dillon Chv 163 0.469 0.017 46.289 194.431 46.289 194.431 7

12 23 RUN Bubba Wallace Tyt 163 0.511 0.042 46.390 194.007 45.950 195.865 5

13 34 RUN Michael McDowell Frd 163 0.546 0.035 46.145 195.037 45.972 195.771 6

14 62 RUN Austin Hill Chv 163 0.582 0.036 46.356 194.15 46.169 194.936 7

15 13 RUN Chandler Smith Chv 163 0.639 0.057 46.334 194.242 46.101 195.224 5

16 20 RUN Christopher Bell Tyt 163 0.692 0.053 45.952 195.857 45.952 195.857 7

17 1 RUN Ross Chastain Chv 163 0.725 0.033 46.240 194.637 46.085 195.291 5

18 43 RUN Erik Jones Chv 163 0.766 0.041 46.076 195.329 45.970 195.78 6

19 51 RUN JJ Yeley Frd 163 0.860 0.094 46.124 195.126 46.124 195.126 8

20 99 RUN Daniel Suarez Chv 163 0.915 0.055 46.288 194.435 46.064 195.38 6

