NASCAR Cup Series, si torna al Glen per un nuovo road course

Dopo un passaggio nella storica location di Indianapolis, la stagione 2023 della NASCAR Cup Series si sposta in un nuovo iconico impianto del nordamerica come il Watkins Glen International. L’ex sede del Gran Premio degli Stati Uniti d’America accoglierà domenica il penultimo appuntamento della regular season, una manifestazione in cui solitamente non sono mai mancate le sorprese.

La ‘Go Bowling at The Glen’ si disputerà nella versione ‘short’ dell’impianto che sorge nello Stato di New York. La pista una metratura complessiva di 2.450 miles (3.943 km), intervallate in otto interessanti pieghe. Il tracciato è ben conosciuto da tutti i protagonisti, dopo la ‘Bus Stop’ ed il seguente ‘Carousel’ si omettono le quattro pieghe di media velocità che conducono nelle ultime due curve.

Kyle Busch (2008, 2013), Chase Elliott (2018, 2019), Martin Truex Jr. (2019), Denny Hamlin (2018), Joey Logano (2015), Kevin Harvick (2006), A. J. Allmendinger (2014) e Kyle Larson (2021, 2022) vantano almeno un’affermazione nel ‘Glen’. Menzione d’onore per l’ultimo della lista, campione 2021 che potrebbe eguagliare Jeff Gordon, Bobby Allison, Richard Petty e Fireball Roberts con tre affermazioni.

Foto. LaPresse