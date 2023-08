NASCAR, 16 piloti per un titolo. Chi vincerà i Playoffs della Cup Series 2023?

Iniziano da Darlington i NASCAR Playoffs 2023 per quanto riguarda la Cup Series. Cresce l’attesa per la ‘Cook Out Southern 500′, nome ufficiale della manifestazione che inaugura le dieci intense gare determinanti per l’assegnazione del titolo nella spettacolare location di Phoenix.

La strada verso il deserto dell’Arizona è ricca d’imprevisti, sedici piloti sono infatti pronti a sfidarsi in tutto il North America fino al ‘Championship 4’ che vedrà quattro protagonisti l’uno contro l’altro in una singola gara che vale una stagione.

Il regolamento resta intatto rispetto a quanto accaduto nelle ultime annate. Ogni Round, ad eccezione della finalissima, si compone da tre singole gare. L’ultima di ogni fase è denominata ‘Elimination Race’, specifica competizione che toglierà quattro piloti dalla contesa per il titolo finale. Dal ‘Round of 16’ si passerà al ‘Round of 12’ ed al ‘Round of 8’, ultimo step prima dell’atto conclusivo nello short-track di Avondale.

Ogni singola affermazione prescrive il passaggio diretto alla fase seguente dei Playoffs, in alternativa è possibile superare il turno con i punti acquisiti durante il percorso fatto durante l’anno. Le dinamiche cambiano per la tappa di Phoenix, il campione è infatti colui che termina davanti ai tre rivali per il successo indipendentemente dalla propria posizione conclusiva. Paradossalmente un singolo pilota può trionfare nella NASCAR Cup Series senza aver mai vinto durante le 10 tappe dei Playoffs o le ventisei che hanno composto la regular season.

Andiamo a vedere coloro che si contenderanno un posto nel ‘Championship 4’ a partire da William Byron (Hendrick Motorsport #24 Chevy), presente con cinque affermazioni all’attivo (Las Vegas, Phoenix, Darlington, Atlanta, Glen). Il 25enne apre la lista dei favoriti, una posizione scomoda in vista di dieci prove in cui obiettivamente nessuno può sentirsi al sicuro.

Kyle Larson (Hendrick Motorsport #5 Chevy) è un altro da tenere d’occhio, pronto per il secondo trofeo dopo la beffa della passata stagione. Il californiano ha due acuti nel 2023 (Richmond e Martinsville), il 31enne ha mostrato negli anni di avere tutte le carte in regola per arrivare con una relativa scioltezza alla parte finale della Cup Series.

Hendrick non ha in pista due auto: Alex Bowman #48 e Chase Elliott #9 sono infatti out dai Playoffs. Menzione d’onore per il georgiano ex campione della serie, escluso principalmente per aver saltato una serie importante di gare ad inizio anno dopo un’infortunio. Il figlio di Bill Elliott esce a mani vuote da una difficile annata, mai veramente in lotta con i migliori in ogni tipologia di pista.

La squadra più rappresentata nei Playoffs è il Joe Gibbs Racing (Toyoya) con Martin Truex Jr #19, Denny Hamlin #11 e Christopher Bell #20. Il primo è uno dei veterani del gruppo, ex campione che nel 2023 ha saputo imporsi a Dover, Sonoma e Loudon oltre che nella classifica della regular season. Il Kansas e Pocono, invece, hanno sorriso quest’anno a Hamlin, plurivincitore della Daytona 500 che non ha mai vinto il campionato. Situazione abbastanza difficile per il 42enne nativo di Tampa, ancora senza contratto per la prossima stagione della NASCAR Cup Series.

Un nuovo anno corrisponde ad una seconda chance per Christopher Bell, presente nel ‘Championship 4’ del 2022 per la prima volta in carriera. Il 28enne che ha vinto la night race di Bristol (dirt) nella giornata di Pasqua è un importante ‘mina vagante’ all’intero dello schieramento dei Playoffs che vedrà anche due Ford del Team Penske.

La prima verrà affidata al campione in carica Joey Logano #22, vincitore ad Atlanta in primavera. Il due volte trionfatore della Cup Series, il migliore durante l’ultima edizione della principale categoria americana riservata alle stock car, proverà a confermarsi al vertice anche quest’anno, il nativo dello Stato del Connecticut è indubbiamente un altro dei principali contendenti alla vigilia dei Playoffs. Menzione d’onore, invece, per Ryan Blaney #12, padrone quest’anno della prestigiosa Coca-Cola 600. Potrebbe essere l’anno giusto per il giovane americano che per ora non è ancora riuscito a concludere il cammino verso il ‘Championship 40

Nuova veste, invece, per Kyle Busch (RFK Racing #8 Chevy), ex volto di Joe Gibbs Racing che potrebbe eguagliare Tony Stewart con tre titoli nella Cup Series così come Logano. Il pilota di Las Vegas vanta tre gioie nel 2023 (Fontana, Talladega e Gateway), catini completamente differenti l’uno dall’altro. Chevrolet può sicuramente puntare su un pilota in più rispetto alla scorsa annata quando, tra gli altri, sognò il titolo con Ross Chastain.

Il #1 di Trackhouse Racing ci sarà anche nel 2023, ‘The Watermelon Man’ punta a confermarsi nella Top4 con il chiaro intento di raggiungere qualcosa in più. Il vincitore della prova di Nashville di inizio estate è stato a lungo nell’ombra sino ad oggi, la ‘Southern 500’ che ci apprestiamo a commentare è indubbiamente una buona prova per mettersi in luce

Per la prima volta nella doppia veste di pilota e proprietario vedremo all’opera Brad Keselowski. Grazie ai punti conquistati sino ad ora attenzione al #6 del RFK Racing, squadra legata a Ford che nelle prime ventisei tappe del campionato ha saputo vincere con Chris Buescher. Anno da ricordare per il portacolori della Ford Mustang #17, meritatamente a segno a negli ultimi due mesi tra la ‘Cook Out 400′ (Richmond), la ‘FireKeepers Casino 400′ (Michigan) e la ‘Coke Zero Sugar 400′ (Daytona).

Attenzione a Tyler Reddick (23XI Racing #45 Toyota), vincitore al COTA e Michael McDowell (Front Row Motorsports #34 Ford), dominatore assoluto della scena tre settimane fa nel road course dell’Indianapolis Motor Speedway.

Nella lunga lista mancano ancora tre nomi da evidenziare. Il primo è Ricky Stenhouse Jr (JTG Daugherty Racing #47 Chevy) dopo l’acuto dello scorso febbraio nella leggendaria Daytona 500, il secondo è Kevin Harvick (Stewart-Haas Racing #4 Ford).

Menzione speciale per il californiano che come il già citato Keselowski non ha mai vinto nelle ventisei prove disputate dalla ‘The Great American Race’ ad oggi. La Mustang #4 sarà in ogni caso un’osservata speciale nella bagarre per il successo, ricordiamo infatti l’imminente ritiro da parte del 47enne che si laureò campione nel 2014. Il nativo di Bakersfield, soprannominato anche ‘The Closer’, ha segnato la storia della serie, uno dei pochi a vantare 60 affermazioni all’attivo in 23 anni di carriera (oltre 804 gare per la precisione).

Grazie ai punti accumulati in stagione, il sedicesimo ed ultimo pilota eletto per i NASCAR Playoffs 2023 è Bubba Wallace (23XI Racing #23 Toyota). L’americano si prepara per dare battaglia con la squadra di Michael Jordan e Denny Hamlin, il nativo dello Stato dell’Alabama è indubbiamente un outsider che in determinati tracciati può regalare sorprese.

Oltre al già citato Elliott, per la prima volta out dopo sei anni consecutivi, mancheranno ai Playoffs altri interessanti nomi come il messicano Daniel Suarez (Trackhouse Racing #99 Chevy), Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing #54 Toyota), Chase Briscoe (Stewart-Haas Racing #14 Ford) ed Austin Cindric (Team Penske #2 Ford).

Questo fine settimana la Southern 500, il via a mezzanotte di lunedì 4 settembre.

Foto. Lapresse