MXGP, la tappa svedese potrebbe blindare il titolo per Jorge Prado in un appuntamento con numerosi spunti

La stagione del Mondiale di motocross entra sempre più nel rush finale e, dopo la tappa finlandese della scorsa settimana, nel corso del prossimo weekend si andrà a concludere la doppietta scandinava con il Gran Premio di Svezia, quindicesimo e quintultimo appuntamento del campionato MXGP 2023.

Sul tracciato di Uddevalla saranno in palio 60 punti pesantissimi (10 per la Qualifying Race e 50 dalle due manche domenicali) che potrebbero andare a chiudere a doppia mandata ogni discorso riguardante il titolo iridato, ormai ampiamente consegnato nella mani di Jorge Prado, portacolori del team Gas Gas.

Il giovane talento spagnolo, infatti, continua a dominare la classifica generale con un margine amplissimo su tutti i rivali. Il nativo di Lugo si trova a quota 720 punti contro i 622 di un coriaceo Romain Febvre che sta disputando un’ottima seconda parte di stagione, consapevole che ormai il titolo è svanito. Terza posizione per Jeremy Seewer con 550, quinti quarto Glenn Coldenhoff con 525.

C’è grande curiosità per vedere come affronteranno la tappa svedese Jeffrey Herlings e Tim Gajser. I due ex campioni del mondo stanno sfruttando questa seconda parte di Mondiale MXGP 2023 per ritrovare il giusto feeling dopo i tanti mesi ai box e, di conseguenza, presentarsi nel migliore dei modi nel 2024 per tornare in corsa per il titolo iridato.

Foto: Valerio Origo