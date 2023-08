MotoGP su TV8, GP Austria 2023: orario, programma in chiaro, diretta e differita gara

L’odierna giornata di domenica 20 agosto sarà dedicata al Gran Premio d’Austria del Motomondiale, decima delle venti tappe che compongono la stagione 2023. L’evento austriaco è recentemente rinato dopo un lungo oblio. Dal 1971 al 1994 si corse sull’affascinante, ma pericoloso, Salzburgring. Trasferitosi a Spielberg a metà anni ’90, l’appuntamento è però finito nel dimenticatoio dal 1997 al 2016, anno della sua Auferstehung.

La pista è una storica roccaforte della Ducati, che qui ha vinto 6 delle 8 gare disputate dalla rinascita del GP. Anzi, va sottolineato come la Casa di Borgo Panigale abbia spezzato proprio in Austria l’astinenza più lunga della sua storia. La perentoria doppietta del 14 agosto 2016, quando Andrea Iannone trionfò davanti ad Andrea Dovizioso, rappresentò la prima affermazione ducatista dall’ottobre 2010!

Nel 2022, in MotoGP il successo fu appannaggio di Francesco Bagnaia (Ducati, ça va sans dire), che precedette Fabio Quartararo (Yamaha) e Jack Miller (Ducati). Giappone sugli scudi nelle classi formative, poiché in Moto2 si impose Ai Ogura, mentre in Moto3 primeggiò Ayumu Sasaki davanti a Tatsuki Suzuki! Cosa succederà in questo 2023? Per scoprirlo basterà seguire il GP d’Austria in TV. Come?

GP AUSTRIA 2023 MOTOGP IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni gara del Gran Premio d’Austria. La gara di MotoGP sarà proposta anche sul canale sportivo-generalista Sky Sport Summer (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, le gare di ogni categoria. Non è prevista alcuna copertura gratuita in chiaro del warm-up di Spielberg.

STREAMING – L’evento austriaco potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita delle gare sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio d’Austria, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

PALINSESTO DOMENICA 20 AGOSTO

Ore 13.00, MotoE, Gara I – Sintesi

Ore 13.15, MotoE, Gara II – Sintesi

Ore 14.15, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 15.30, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 17.15 MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

DOMENICA 20 AGOSTO

Ore 9.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP

Le gare delle tre classi saranno riproposte in replica su Sky Sport MotoGP (208) ai seguenti orari della giornata di domenica 20 agosto.

MotoGP: ore 17.00, 20.00, 22.00, di domenica; 0.00, 1.15 di lunedì

Moto2: prima replica nella notte di lunedì (4.15)

Moto3: ore 18.15 di domenica, ore 0.30, 3.30 di lunedì

Le repliche saranno peraltro trasmesse a ripetizione a partire dalla notte di lunedì 21 agosto.

Foto: Valerio Origo