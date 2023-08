MotoGP su TV8, GP Austria 2023: orari, programma, diretta e differita in chiaro Sprint Race

Sabato 19 agosto 2023 sarà una giornata di fuoco per il Motomondiale. Come d’abitudine quando si tratta di affrontare il giorno intermedio di un weekend in cui, oltre alla classe regina e alle categorie formative, corrono anche le moto elettriche. Oggi sono infatti previste le qualifiche e la sprint di MotoGP; le qualifiche della Moto2 e della Moto3; nonché ambedue le gare di MotoE.

In MotoGP, il centauro più incisivo sul giro secco è Francesco Bagnaia, risultato per 4 volte il più rapido di tutti (Americhe, Francia, Italia, Germania). Veniamo, tuttavia, da 2 pole position consecutive di Marco Bezzecchi (Olanda, Gran Bretagna). Inoltre, se ne conta 1 per i fratelli Marquez (Marc in Portogallo, Alex in Argentina) e per Aleix Espargarò (Spagna).

Anche guardando alle sprint, il primatista in termini di successi è Bagnaia, passato per primo sotto la bandiera a scacchi in 3 occasioni (Portimao, Austin, Mugello). Sono 2 le affermazioni di Brad Binder (Rio Hondo, Jerez) e Jorge Martin (Le Mans, Sachsenring). Infine, si sono fregiati di 1 successo nella gara dimezzata anche Bezzecchi (Assen) e Alex Marquez (Silverstone). Cosa accadrà a Spielberg? Per scoprirlo basterà essere in loco o seguire la giornata odierna in TV. Come?

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023 MOTOGP

TV A PAGAMENTO – Per ognuna delle tre classi, il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale delle qualifiche, della sprint e degli odierni turni di prove libere del Gran Premio di Austria. La sprint sarà proposta anche dal canale sportivo-generalista Sky Sport Summer (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche e sprint. Non è invece prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – L’evento del Red Bull Ring potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint sarà disponibile anche sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i singoli turni del Gran Premio di Austria, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GUIDA TV8 MOTOGP IN CHIARO

SABATO 19 AGOSTO

Ore 10.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

SABATO 19 AGOSTO

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

REPLICHE SPRINT SKY SPORT MOTOGP

Replica Sprint MotoGP: 19.15, 22.00 di sabato; 1.30, 4.15 di domenica

REPLICHE QUALIFICHE SKY SPORT MOTOGP

Replica qualifiche MotoGP: 18.00, 21.00; di sabato 0.30, 3.15, 8.30 di domenica

Replica qualifiche Moto2: 23.45, 6.00 di domenica

Replica qualifiche Moto3: 2.15, 6.45 di domenica

