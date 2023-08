MotoGP, Maverick Viñales: “Scioccati dalla morte di Colaninno, proveremo a vincere per lui”

Maverick Viñales si conferma in grande spolvero questo weekend al Red Bull Ring di Spielberg e sfiora la pole position, stampando il secondo tempo nelle qualifiche per il Gran Premio d’Austria 2023 valido come decimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Soli 37 millesimi lo hanno separato dal miglior crono firmato dalla Ducati di Francesco Bagnaia.

Lo spagnolo dell’Aprilia ha un ottimo feeling con la sua RS-GP sul tracciato stiriano e sarà uno dei favoriti per il successo sia nella Sprint di oggi pomeriggio che nella gara di domani. Purtroppo questa mattinata è stata macchiata dalla notizie della morte di Roberto Colaninno, presidente del Gruppo Piaggio (che opera con diversi marchi, tra cui la casa di Noale).

“Non è un giorno così felice anche se il risultato in qualifica è buono. Lo facciamo per Colaninno, siamo molto vicini alla famiglia. Vogliamo mandare un abbraccio molto forte, la notizia ci ha lasciato in shock. La Sprint? Oggi ce la metteremo tutta per salire sul gradino più alto del podio, lo faremo per lui“, le dichiarazioni a caldo di Maverick ai microfoni di Sky Sport dopo le prove ufficiali.

Credit: MotoGP.com Press