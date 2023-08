MotoGP, Luca Marini sbotta: “Il regolamento non è chiaro dall’inizio dell’anno”

Tanta sfortuna per Luca Marini. Il pilota riminese della Mooney VR46, sotto gli occhi del fratello Valentino Rossi, termina con un ritiro la Sprint Race del Gran Premio d’Austria a causa di una caduta dopo un contatto con Jorge Martin quando stava lottando concretamente per un piazzamento sul podio.

Queste le sue parole, evidentemente amareggiato dopo l’accaduto: “Penso che il problema sia sempre lo stesso dall’inizio della stagione: il regolamento non è chiaro. Alcuni contatti vengono puniti e altri no: a Quartararo hanno dato long lap, a Martin nulla. È questo che mette in difficoltà noi piloti, perché ogni volta è diverso, vorremmo semplicemente un chiarimento. Mi sento una buona gara per domani: stamattina abbiamo trovato un buon compromesso con la moto in FP3, poi purtroppo sono dovuto passare dalla Q1 e nella Q2 non è stato facile fare un buon giro con una sola gomma, comunque partire dalla sesta posizione non è male”.

“Ho fatto una partenza molto buona che voglio replicare domani, le temperature delle gomme salgono molto sin da subito e si può accusare alla lunga. Ce la possiamo giocare facendo primi giri come quello di oggi“.

Foto: Valerio Origo