MotoGP, la classe regina riparte da Silverstone, Bagnaia vuole iniziare la rincorsa al bis iridato

Dopo ben cinque settimana di stop, riprende il Mondiale di MotoGP 2023. Le vacanze estive sono ufficialmente concluse e la classe regina è prontissima a rituffarsi nel finale di campionato: 12 appuntamenti da vivere tutti d’un fiato tra lunghissime trasferte extra-europee e un tour-de-force che andrà gestito nel migliore dei modi sia dai team, sia dai piloti.

Come ci presentiamo alla seconda metà di annata? Francesco “Pecco” Bagnaia comanda la classifica della classe regina con 194 punti contro i 159 di Jorge Martin (-35) ed i 158 di Marco Bezzecchi (-36). Quarta posizione per Brad Binder con 114, quindi Johann Zarco quinto con 109. Questa graduatoria che vede il campione del mondo in leggero vantaggio, sarà rimessa in discussione già da questo weekend, con la Sprint Race fissata per le ore 16.00 italiane del sabato, mentre la gara lunga si disputerà domenica alle ore 14.00 (le ore 13.00 locali).

Cosa dovremo attenderci dall’appuntamento di Silverstone? Iniziamo con il dire che, almeno sulla carta, per una volta, le previsioni del meteo sembrano accettabili sulla pista del Northamptonshire, per cui sarà grande battaglia! La Ducati, come sempre, parte con il ruolo di favorita (finalmente vedremo anche Enea Bastianini al top della sua condizione), con KTM, Yamaha, Honda e Aprilia alle loro spalle a sgomitare. Proprio la Casa di Noale potrebbe dire la sua in questo fine settimana, mentre Fabio Quartararo proverà a scuotere una M1 sempre più in crisi tecnica.

La stagione 2023 della MotoGP sta vedendo i piloti combattere con infortuni di varia entità. Proviamo a fare il punto della situazione. Marc Marquez sarà regolarmente al via dopo i disastri di giugno, quindi Pol Espargarò tornerà in azione dopo la bruttissima caduta delle prove libere della tappa d’esordio di Portimao. Non ce la farà, invece, Alex Rins, ancora alle prese con la frattura alla gamba. Anche il suo connazionale Joan Mir, dovrebbe essere regolarmente al via del weekend britannico.

