MotoGP, Jorge Martin: “Una gara davvero emozionante, peccato per il contatto al via e con Marini”

Jorge Martin si mangia le mani dopo aver chiuso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il portacolori del team Ducati Pramac ha visto rovinata la sua gara già in curva 1 dopo il via, con un contatto che ha coinvolto ben sei piloti in totale e che lo ha costretto a rimontare ed accontentarsi della terza posizione.

Il pilota spagnolo, infatti, dopo aver perso posizioni importanti allo spegnimento dei semafori (era comunque 12° al via) ha messo in mostra una rimonta rabbiosa nella quale si è sbarazzato di diversi rivali, tra cui Luca Marini con il quale è andato a contatto nella chicane iniziale, con il portacolori del team Ducati Mooney VR46 che è caduto finendo nella ghiaia austriaca. La gara sprint è andata a Francesco Bagnaia (davanti a Brad Binder) che ora ha portato il suo margine sul nativo di Madrid a 46 lunghezze.

Al termine della gara del sabato il classe 1998 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sul traguardo: “La gara è stata davvero emozionante perchè sono successe tante cose, sin dalla prima curva. Ho visto che ci sono state diverse cadute, per cui tutto si è complicato e non sapevo cosa sarebbe accaduto da li in avanti”.

Lo spagnolo prosegue nel suo racconto: “Nella seconda fase della corsa ho avuto anche il contatto con Luca Marini. Io ero già davanti quando ho sentito che mi aveva toccato prima di cadere. Dato che temevo mi infliggessero un long lap penalty ho deciso di spingere a tutta fino al traguardo per accumulare 3 secondi di margine sicurezza. Ad ogni modo buon risultato dopo la brutta mattina di oggi. Sono felice per il podio ma so anche che domani sarà più complicata”.

