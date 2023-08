MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non ho dato possibilità agli altri di superarmi. Domani sarà un’altra storia”

Francesco Bagnaia, dopo la pole position di questa mattina, domina la Sprint Race del Gran Premio d’Austria sul Red Bull Ring di Spielberg: il campione del mondo ha gestito alla perfezione la gara corta, sfruttando anche la caduta del primo giro che ha messo fuori gioco possibili minacce come Marco Bezzecchi e Maverick Vinales.

Queste le parole del pilota Ducati, ancora estremamente contento per com’è andato questo sabato in pista: “E’ stata una gara molto dura per il caldo, ma siamo riusciti a prendere la testa dal primo giro e poi ho cercato di frenare il più forte possibile per non dare la possibilità agli altri di sorpassarmi“.

Una gara vissuta tutta all’insegna della spinta per il leader del Mondiale: “Ho cercato di spingere semplicemente, negli ultimi giri la gomma posteriore era completamente andata, ma la strategia oggi era quella di spingere a tutta fin dalla partenza. Sono molto contento per il risultato, domani sarà sicuramente un’altra storia, ma nel frattempo mi godo questa vittoria“.

Foto: Live Photo Sport