MotoGP, Jorge Martin: “La qualifica sembra essere diventata il mio punto debole, voglio fare meglio”

Jorge Martin è indubbiamente uno degli osservati speciali in vista del weekend di Montmelò, sede del Gran Premio di Catalogna 2023 valido come undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa spagnolo della Ducati Pramac è estremamente motivato e va a caccia di riscatto dopo tre gare consecutive fuori dal podio, per tenere accesa la speranza di una possibile rimonta iridata sul leader della generale Francesco Bagnaia.

“Questo sarà un weekend interessante, mi sento competitivo, si tratta di essere concentrati e non fare errori. Mi è mancato il podio, sono arrivato terzo nella sprint in Austria ma non è sufficiente e voglio fare meglio qui a Barcellona“, dichiara Martinator in conferenza stampa alla vigilia della prima giornata di prove libere sul tracciato catalano.

“Penso di essere stato un po’ sfortunato in Austria tra la caduta, le bandiere gialle ed i track limits, ma ero un po’ al limite. Sento che la qualifica era il mio punto forte, ma adesso sembra essere diventata il mio punto debole, devo ritrovare il massimo della concentrazione perché sento di poter fare degli ottimi giri e spero di dimostrarlo questo weekend“, prosegue Martin.

Sul confronto a parità di moto con il dominatore della prima metà di stagione Bagnaia: “Difficile dire in cosa Pecco sia meglio di noi, in alcune cose è migliore e in altre è peggiore, ma non è facile individuare un singolo aspetto. Potrei dire la frenata“.

Credit: MotoGP.com Press