MotoGP, Francesco Bagnaia: “Non mi sento invincibile. Il Montmelò? Mai meglio di 6°, voglio migliorare…”

Francesco Bagnaia è carico in vista del fine settimana del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato del Montmelò arriviamo esattamente al giro di boa del campionato e il campione del mondo è pronto per la fuga decisiva verso il titolo-bis.

Sono dieci le gare che ci siamo messi alle spalle, ne rimangono altrettante che ci separano dal gran finale di Valencia e dal dare la risposta alla domanda sul chi vincerà il titolo. La classifica generale, dopotutto, parla in maniera chiara. Dopo il weekend perfetto del Red Bull Ring, infatti, Francesco “Pecco” Bagnaia comanda la graduatoria con 251 punti contro i 189 di Jorge Martin (-62 lunghezze) ed i 183 di Marco Bezzecchi (-68). Quarta posizione per Brad Binder con 160 punti, quindi quinto Johann Zarco con 125 e sesto Luca Marini con 120.

Nel corso della conferenza stampa odierna il portacolori del team Ducati Factory ha preso il via proprio da questa situazione di classifica che sembra metterlo al riparo: “Sento di divertirmi in questo momento, ma non penso certo di essere invincibile. Mi piace il feeling che ho con il team, quello è importante. Stiamo lavorando moltissimo e progrediamo alla grande, anche giorno per giorno durante i weekend di gara. Come è avvenuto al Red Bull Ring per esempio. Stiamo andando bene per diversi motivi. Dal punto di vista personale penso di essere cresciuto rispetto ad un anno fa, quindi la squadra mi segue al meglio in tutto e per tutto”.

Il pilota torinese prova a dare il via al suo weekend con rinnovata fiducia, anche se la pista catalana ha riservato ben pochi sorrisi a “Pecco” nel corso della sua carriera: “Mi piace molto questa pista anche se non sono mai andato oltre una sesta posizione nel 2020. Penso davvero che questo record si possa migliorare. Un anno fa per esempio avevo un buon passo, ero in prima fila, ma non ho superato curva 1 non per colpa mia (steso da Takaaki Nakagami ndr). Potrebbe piovere? Vedremo cosa succederà, per sabato mettono previsioni pessime e non penso che abbiamo mai girato qui sul bagnato, sarà davvero una sfida”.

