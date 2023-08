MotoGP, Johann Zarco sbarca in LCR Honda dal 2024: “La scelta giusta, voglio rimanere a lungo in questo mondo”

Si va sempre più a comporre lo scacchiere della MotoGP del 2024. Johann Zarco infatti ha confermato che a partire dalla prossima stagione correrà con il team LCR Honda (fino al 2025), dopo aver rifiutato un’offerta da parte della Ducati. Il colosso giapponese ha proposto un contratto biennale al francese, mentre il team di Borgo Panigale aveva optato per un rinnovo annuale nella top class, prima di spostarsi verso la Superbike.

Il due volte vincitore del titolo in Moto2 ha raccontato le motivazioni della sua scelta: “Quest’anno ho avuto un approccio diverso agli allenamenti ed ai weekend di gara, e questo mi ha dato un’ottima energia per vedermi in MotoGP più a lungo. Negli ultimi due anni, anche se ho ottenuto buoni risultati, lottato spesso per il podio e sono stato sempre costante, vicino alla top 5 del campionato, è stato difficile rifirmare con la Ducati. E quest’anno è stato ancora più difficile”. (Fonte: Motorsport.com).

ll nativo di Cannes prosegue nel suo racconto: “Se non fossi stato sicuro di rimanere con Pramac, non avrei voluto affrontare la sfida di entrare in un’altra squadra, anche se la moto è ancora la migliore al momento. Se dovevo cambiare squadra, era meglio passare a un altro progetto. Sono molto felice dell’interesse di Honda. Sarò curioso di vedere la moto il prossimo febbraio. Sono sicuro che hanno il potere di investire se hanno bisogno di provare a trovare una soluzione, e sarò orgoglioso di trovare questa strada con loro. Continuo a pensare che colui che può vincere con la moto, non appena funzionerà meglio, sarà Marc, perché è ancora un pilota incredibile quando si sente bene”.

Il classe 1990 pensa già alla sua prossima avventure nella classe regina: “Sono felice di assicurarmi un po’ il futuro e affronterò questa sfida con Lucio Cecchinello. Ci siamo trovati già quattro anni fa e il feeling era stato buono. All’epoca avevo un buon feeling con la Honda, per questo non ho paura e sono molto più pronto rispetto al passato. Ho avuto una brutta esperienza con la KTM e questo sembra essere quasi lo stesso ‘momento’. Le cose vanno bene con la Ducati e io vado alla Honda. Tuttavia, sono molto più maturo e credo di poter gestire le situazioni difficili, ma anche di essere pronto per le situazioni positive quando arriveranno. L’esordio? Penso che mi sarà permesso di guidare la Honda a Valencia, ma non sono sicuro che faremo questo test. Penso più a febbraio, ma se avremo un test sarò il primo a essere felice perché sarà molto importante per ottenere le prime sensazioni e per conoscere la nuova squadra”.

Foto: LaPresse