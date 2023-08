MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race 5 agosto: programma GP Gran Bretagna 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Si inizia a fare sul serio in quel di Silverstone, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP della Gran Bretagna, nono appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP, il primo dopo la lunga pausa estiva, durata per ben cinque settimane. Domani, sabato 5 agosto, andranno infatti in scena le qualifiche e la Sprint Race, uno dei segmenti più divertenti tra tutti.

La prima parte della giornata sarà dedicata alla terza sessione di prove libere. Alle ore 11:50 inizieranno invece le qualifiche della classe Regina, mentre alle 16:00 sarà la volta della gara corta. Sarà molto interessante a questo proposito vedere come si comporteranno i piloti protagonisti di questa annata sportiva, da Pecco Bagnaia a Francesco Bezzecchi, da Brad Binder a Marc Marquez, quest’ultimo a caccia di una tranquillità persa prima dello pausa.

Attenzione anche alle altre classi: in Moto2 Tony Arbolino vuole mantiene la vetta della classifica cercando di prendere le misure su Pedro Acosta, distante solo otto punti. In Moto3 sarà invece Daniel Holgado a dover stare attento ai suoi rivali, sfidando Jaume Masià e Ayumu Sasaki.

Il sabato del GP di Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta da Sky attraverso i canali Sky Sport MotoGP (208) che farà vedere ogni turno e Sky Sport Summer (201). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili in diretta ed in chiaro le qualifiche e la Sprint. In streaming si potrà seguire invece su SkyGO e NOW, mentre su TV8.it saranno visibili qualifiche e Sprint Race. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere davvero nulla.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023

Sabato 5 agosto

Ore 09.40-10.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 10.25-10.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 11.10-11.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 11.50-12.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12.15-12.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 13.50-14.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 14.15-14.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 14.45-15.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 16.00, MotoGP, SPRINT RACE

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) e Sky Sport MotoGP (208), TV8 per qualifiche e Sprint Race

Diretta streaming: NOW e SkyGO, tv8.it per qualifiche e Sprint Race

Diretta Live: OA Sport

Foto: MotoGp.comPress