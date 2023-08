MotoGP, GP Gran Bretagna 2023: pericolo pioggia a Silverstone, qualifiche e Sprint con tante incognite

Si preannuncia un sabato ricco di imprevisti e colpi di scena a Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, nono atto stagionale del Mondiale MotoGP. Le previsioni meteo infatti sono abbastanza allarmanti ed il pericolo pioggia sembra concreto in vista delle qualifiche mattutine e della Sprint pomeridiana che assegnerà i primi punti iridati del fine settimana inglese.

I valori emersi ieri sull’asciutto potrebbero venire dunque azzerati in caso di asfalto bagnato, con alcuni big che rischiano di andare in difficoltà e con altri outsider improvvisamente proiettati nelle posizioni di vertice. A prescindere dalla variabile atmosferica, l’unica certezza riguarda i nomi dei dieci piloti già certi di prendere parte al Q2 (garantendosi così un posto nelle prime quattro file della griglia in entrambe le gare).

Aleix Espargarò, Jorge Martin, Brad Binder, Maverick Viñales, Johann Zarco, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Jack Miller, Luca Marini e Alex Marquez hanno chiuso le prove del venerdì nella top10 ed eviteranno dunque il Q1. Prima fase della qualifica che vedrà invece protagonisti tra gli altri Fabio Quartararo, Marc Marquez e gli azzurri Enea Bastianini, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Proiettandoci ad una probabile giornata bagnata, sulla carta gli interpreti più efficaci della guida in condizioni miste sono Zarco, Miller, Oliveira, i fratelli Marquez e Bezzecchi, tuttavia in passato hanno già dimostrato di potersi difendere bene con l’acqua anche Pecco Bagnaia, Martin, Binder e Marini. Tanti punti di domanda in casa Aprilia Factory, estremamente competitiva ieri sull’asciutto ma destinata presumibilmente ad un sabato in difesa considerando i limiti dei suoi due piloti sotto la pioggia.

Credit: MotoGP.com Press