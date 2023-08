MotoGP su TV8, GP Catalogna 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

Il Motomondiale si appresta ad affrontare quella che, nell’ultimo quarto di secolo, è diventata una classica. Cionondimeno, il momento in cui si corre il Gran Premio di Catalogna è ben diverso rispetto alle abitudini. La consuetudine era quella di gareggiare al Montmelò nel mese di giugno, situazione che invece non si verificherà in questo 2023. Il cambiamento deriva dalla riduzione dei GP in terra spagnola (tre anziché quattro).

La pista misura 4.657 metri e comprende quattordici curve. Si tratta letteralmente dell’autodromo di casa per tanti piloti. Per esempio, i fratelli Espargarò sono nativi di Granollers, borgo situato a pochi chilometri dal tracciato. Il discorso può valere anche per Alex Rins, originario di Barcellona. In generale la maggior parte dei centauri spagnoli della classe regina è, appunto, catalano. Non Jorge Martin, però! Lui viene da Madrid e ha dunque alre radici.

In MotoGP la classifica generale vede svettare Francesco Bagnaia (251 punti), inseguito sempre più da lontano dall’appena citato Martin (189) e da Marco Bezzecchi (183). In Moto2 la contesa iridata è, invece, furibonda. Pedro Acosta e Tony Arbolino sono attualmente separati da 12 lunghezze in favore dello spagnolo. Infine, in Moto3, l’iberico Daniel Holgado ha un margine di 26 punti sul solidissimo giapponese Ayumu Sasaki. Cosa succederà al Montmelò? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio di Catalogna in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP CATALOGNA 2023

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 12.25-12.40, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 16.15-16.25, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 16.35-16.45, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA-1

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Ore 16.10, MotoE, GARA-2

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 9.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni turno del Gran Premio di Catalogna. Oltre a qualifiche, sprint e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up. Inoltre, sabato e domenica il canale sportivo generalista Sky Sport Summer (201) proporrà sprint e GP.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la sprint del sabato. La gara della domenica sarà invece proposta in differita. Non ci sarà modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up.

STREAMING – La corsa catalana potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederla sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint, nonché la differita delle gare, saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Catalogna, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara domenicale di ogni classe.

PROGRAMMA TV8

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 10.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 18.00, MotoE, Gara I – Sintesi

Ore 18.15, MotoE, Gara II – Sintesi

Ore 18.45, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 20.00, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 21.45 MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

Foto: Valerio Origo