MotoGP: Alex Rins salterà anche il GP della Catalogna. Lecuona ancora sostituto

Niente da fare per Alex Rins. Il pilota della Honda LCR non è ancora pronto per tornare in pista dopo il brutto infortunio rimediato al Mugello, dove ha subito una rottura della tibia e del perone della gamba destra. Sale dunque a cinque il numero di gare perso dallo spagnolo che, dopo Sachsenring, Assen, Silverstone e Austria, sarà costretto a saltare anche il GP della Catalogna, previsto a Barcellona questo fine settimana.

A quanto pare, malgrado l’operazione si sia conclusa in modo positivo, il centauro ha avuto un tempo di ripresa molto più lungo rispetto al previsto. Al momento, da quanto riportano fonti interne, il problema principale riguarda la guarigione dei nervi del piede.

La scuderia giapponese nella mattinata di oggi, lunedì 28 agosto, ha annunciato che a sostituire Rins sarà nuovamente Iker Lecuona, pilota che ha preso il posto dell’iberico fin da Assen, ottenendo come miglior risultato il sedicesimo posto nella Sprint Race del Red Bull ring austriaco.

Ad oggi non è stata fornita nessuna indicazione circa il rientro di Alex Rins, anche se secondo alcuni addetti ai lavori il nativo il catalano potrebbe prendere parte ai test di Misano, previsti il lunedì dopo il GP di San Marino (in scena domenica 10 settembre).

Foto: MotoGP.com Press