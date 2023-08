MotoGP: Rins firma con la Yamaha! Dal 2024 lo spagnolo sostituisce Morbidelli

È ufficiale. Alex Rins a partire dal 2024 sarà un pilota Yamaha. Lo spagnolo ha firmato un nuovo accordo con la scuderia, pronto a condividere nella prossima stagione il box con Fabio Quartararo, sostituendo dunque Franco Morbidelli. La notizia è arrivata nella giornata di ieri attraverso una nota pubblicata dal team.

Il pilota, attualmente fermo a causa di un infortunio rimediato durante la Sprint Race del GP d’Italia, è stato scelto per la sua grande esperienza e per le sue vittorie sia nelle classe regina che in quelle inferiori. Attualmente l’iberico vanta infatti sei trionfi in MotoGP, quattro in Moto2 e otto in Moto3 per un totale complessivo di ben cinquantotto podi.

“Siamo lieti che Alex si unisca alla formazione Yamaha, gli diamo un caloroso benvenuto nel gruppo Yamaha MotoGP” – ha detto Lin Jarvis, amministratore delegato di Yamaha Motor Racing – Alex sarà una grande risorsa, ne siamo certi. Ha una grande esperienza come pilota della top class, è un talento naturale riconosciuto, plurivincitore nella classe regina. Ha già avuto esperienze con altri due costruttori della MotoGP e ha guidato moto con caratteristiche simili alla YZR-M1. Ciò dovrebbe aiutarlo ad adattarsi rapidamente alla nostra moto. La sua vittoria ad Austin, all’inizio di quest’anno, conferma la sua velocità, la sua fame e la sua determinazione. Alex manca dal paddock della MotoGP da un po’ di tempo, a causa dell’infortunio che ha patito al Mugello. Sarà completamente a posto in tempo per la stagione 2024, ne siamo fiduciosi. Non vediamo l’ora di lavorare con lui e crediamo che collaborerà bene con Fabio per migliorare le prestazioni del team Monster Energy Yamaha MotoGP“.

L’ultimo nodo da sciogliere sarà adesso la nuova direzione di Franco Morbidelli che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe approdare in Ducati, sponda Mooney VR46.

Foto: MotoGp.com Press