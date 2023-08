MotoGP, Alex Marquez: “Condizioni estreme, era pericoloso. Per domani sull’asciutto mi sento bene”

Alex Marquez fa valere le sue grandi qualità di guida su pista bagnata e sfrutta al meglio l’occasione odierna, chiudendo in terza posizione le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, nono round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fratello di Marc ha ottenuto un 2’15″771 come miglior giro personale, avvicinandosi a 412 millesimi dalla pole di Marco Bezzecchi ed a 142 dalla KTM di Jack Miller.

“Condizioni troppo estreme. A tre minuti dalla fine, quando è caduto Marco, c’era dell’erba entrando in quella curva e anche in curva 1 c’erano dei detriti di qualche moto. Una situazione inaccettabile. Questo è il Mondiale, non un campionato regionale. Era molto pericoloso perché c’era dell’aquaplaning. Comunque è andata così e siamo in terza posizione, vediamo dopo se possiamo fare la Sprint. Le previsioni dicono che dovrebbe piovere ancora più forte“, racconta il 27enne di Cervera.

“Sull’asciutto in vista di domani mi sento abbastanza bene. Dobbiamo migliorare un po’, ma il ritmo ieri non era male. Quando ho fatto il giro lanciato, mi hanno cancellato un tempo altrimenti ero quarto. Vedremo le condizioni di domani, ma prima mi concentro sulla Sprint di oggi pomeriggio“, aggiunge il ducatista iberico ai microfoni di Sky Sport dopo la qualifica di Silverstone.

Credit: MotoGP.com Press