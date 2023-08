Moto2, Pedro Acosta il più veloce nelle P3 con record della pista. Cade Arbolino, Vietti quinto

Pedro Acosta fa ancora paura: nuovo record della pista e primo tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria in Moto2. Lo spagnolo precede Chantra e Ogura. Una sessione che ha visto un brillante Vietti e la caduta di Arbolino che mette in salita il weekend di Tony.

Nei primi minuti della prova da sottolineare è soprattutto il tempo di Manuel Gonzalez che si mette provvisoriamente in settima posizione: la testimonianza che lo spagnolo si è subito ripreso dopo la caduta spaventosa della giornata di ieri che aveva distrutto la sua moto e interrotto la sessione con la bandiera rossa.

In salita il weekend per Tony Arbolino, che finisce a terra ed è impossibilitato così a fare l’ultima run: è in sesta posizione a dieci minuti dalla fine, ma non è sicuro del pass diretto per il Q2. Tra i big si migliora Pedro Acosta che lancia subito un segnale ben preciso al milanese con un 1:34.020 semplicemente pauroso.

Non sazio, Acosta abbassa ulteriormente il suo tempo e fa 1:33.523, che gli vale il record della pista: sulle sue code riesce a rimanere solo Somkiat Chantra, che si mette a tre decimi dal leader del Mondiale. Si migliora anche Celestino Vietti con un ottimo 1:34.174 sulla bandiera a scacchi che vale la quinta posizione. Nessun altro tra gli italiani riesce a qualificarsi direttamente per il Q2.

Foto: MotoGP.com