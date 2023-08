Moto2, GP Gran Bretagna 2023: bene Arbolino sul bagnato, è 2° nella FP3. 13° Acosta

Continua incessante la pioggia nel nel Northamptonshire, Contea che sta ospitando il nono appuntamento del Motomondiale 2023 di Moto2, ovvero il GP della Gran Bretagna. Le condizioni bagnate della pista di Silverstone hanno sparigliato le carte in una FP3 in cui si è visto un Tony Arbolino differente rispetto alle prime due sessioni, facendo ben sperare in vista del Q1.

Nello specifico il pilota dell’Elf Marc VDS Racing Teams ha segnato il secondo miglior tempo del lotto, girando in 2:22.514, a +0.415 rispetto a un super Jake Dixon (Tensite GasGas Aspar Team), il quale ha fermato il crono a 2:22.099.

Più staccato il resto dei centauri. Sam Lowes (El Marc VDS Racing Team), si è piazzato infatti al terzo posto con un gap di +1.142 precedendo Izan Guevera (Tensite GASGAS Aspar Team) e Sergio Garcia (Pons Wegov Los40), rispettivamente quarto e quinto con +1.896 e +1.945. Il diretto avversario di Arbolino, Pedro Acosta (Red Bull KTM), si è dovuto invece accontentare soltanto della tredicesima piazza con un ritardo di +3.925, un dato che potrebbe suggerire una grande imprevedibilità in proiezione qualifiche se il meteo resterà il medesimo di questa mattina.

Da segnalare poi quanto fatto da Celestino Vietti (Fantic Racing), ventesimo con +6.428. Fuori invece Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) e Aron Canet (Pons Wegov Los40). Le qualifiche scatteranno alle ore 14:45.

Foto: Valerio Origo