Mondiali ciclismo 2023 oggi: percorso, altimetria, orari, tv. Mission impossible per l’Italia, tutti contro il Belgio

Domenica d’agosto particolare: il giorno più atteso dell’anno per quanto riguarda il ciclismo su strada, spazio oggi alla prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo. Si assegna la maglia iridata che il vincitore odierno potrà indossare per tutta la stagione. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara odierna con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO MONDIALI CICLISMO 2023

Partenza da Edimburgo ed arrivo in quel di Glasgow per un totale di 272,4 chilometri. Prima parte in linea, la più dura: dopo 74 chilometri il primo strappo, di 4,4 chilometri al 3,4%, poi la salita più difficile di giornata, Crow Road (5,6 chilometri al 4%). Il tutto anticipa l’ingresso nel circuito: 14,3 chilometri da percorrere dieci volte. Molto mosso, ma senza vere e proprie salite se non quella di Montrose Street (200 metri al 6%), ma sicuramente tecnico e per gli uomini scattanti.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tutti contro il Belgio. Squadra impressionante su tutti i terreni quella belga che può sfruttare il campione uscente Remco Evenepoel come battitore libero, Wout van Aert come punta per il finale e Jasper Philipsen in caso di arrivo in volata. A lanciare la sfida allo squadrone belga c’è Mathieu van der Poel con la sua Olanda. Compagine da seguire assolutamente è la Danimarca: Mads Pedersen è uscito alla grande dal Tour de France e cerca il suo secondo titolo. L’Italia non ha il passo per stare con questi uomini e dunque i vari Matteo Trentin ed Alberto Bettiol dovranno cercare qualche colpo a sorpresa per provare a fare qualcosa.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2023

Prova in linea uomini élite

Domenica 6 agosto

Ore 10.30 partenza

Ore 17.30 circa arrivo

MONDIALI CICLISMO: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport ed Eurosport.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse