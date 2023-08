LIVE Tiro a volo, Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale nello skeet

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali 2023 di tiro a volo. Giornata dedicata allo skeet con la seconda parte delle qualificazioni al mattino e la finale donne del pomeriggio. Azzurri che andranno a caccia della finale tanto in campo maschile quanto in quello femminile.

Tra gli uomini tutti gli italiani iscritti hanno avviato le qualificazioni coprendo 49 piattelli su 50. Tammaro Cassandro, Erik Pittini e Gabriele Rossetti devono recuperare una lunghezza al gruppone di testa composto da ben dieci tiratori. Per quanto riguarda lo skeet femminile, dove l’Italia ha già conquistato i due pass massimi per le Olimpiadi di Parigi 2024, Diana Bacosi è settima con 73/75. Buon avvio anche per Martina Bartolomei, 12esima con 72/75, e Simona Scrochetti. Quest’ultima occupa il 21° posto con 71/75.

La seconda sessione di qualificazione dello skeet inizierà alle 6.00. Non sarà possibile seguire l’evento in diretta TV o streaming. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta a partire dalle 8.00. Buon divertimento e forza azzurri!

