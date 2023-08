LIVE Sorteggio Champions League 2023-2024 in DIRETTA: Napoli, Milan, Inter e Lazio scoprono le avversarie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei sorteggi di Champions League, ecco il sorteggio di Napoli, Milan, Inter e Lazio.

La fase a gironi inizierà il 19 settembre 2023 e terminerà il 13 dicembre 2023. La fase ad eliminazione diretta inizierà con il sorteggio degli ottavi il 18 dicembre 2023 e culminerà con la finale il 1° giugno 2024.

Nonostante la loro posizione in prima fascia, Napoli potrebbe dover affrontare squadre come Real Madrid o Arsenal. L’Inter potrebbe trovarsi di fronte a una delle big della prima fascia, mentre Milan e Lazio potrebbero affrontare un girone difficile con squadre come Bayern Monaco e Real Madrid.

Data: 31/08/2023

Orario: 18.00

Canale TV: in diretta su Sky Sport 24 e su Canale 20 e in streaming su Amazon Prime Video, Sky Go, Now Tv, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale della Uefa

Evento: Sorteggi di Champions League

Sorteggio

PRIMA FASCIA— Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Napoli, Paris Saint Germain, Siviglia.

SECONDA FASCIA— Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid.

TERZA FASCIA— Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa Belgrado, Psv, Copenaghen.

QUARTA FASCIA— Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys, Anversa.

Foto: Lapresse.