ATP Toronto, Jannik Sinner: “Questi risultati mi fanno avere più voglia di vincere!”

Una vittoria dal sapore di liberazione. Jannik Sinner ha centrato l’obiettivo e vinto il suo primo Masters1000 in carriera. L’ha fatto sul cemento di Toronto (Canada) l’altoatesino, sconfiggendo piuttosto nettamente l’australiano Alex de Minaur per 6-4 6-1.

Non è stata una partita bellissima perché la tensione da entrambe le parti si è sentita, ma la differente caratura dell’altoatesino è venuta fuori e nel corso della seconda frazione era palpabile il livello diverso tra i contendenti. Un risultato che ripaga dei tanti sacrifici Jannik, non intenzionato a fermarsi qui.

“E’ un risultato che conta tantissimo che posso condividere con chi vive con me allenamenti ecc. Stiamo lavorando duro per centrare obiettivi ambiziosi e questi risultati mi danno maggiori motivazioni e mi fanno avere più voglia di vincere. Ho sentito la tensione, lo ammetto, ma sono riuscito a gestirla soprattutto nel secondo set, avendo sempre la giusta attitudine“, ha raccontato a caldo Sinner.

Un riscontro che consente all’azzurro di portarsi al n.6 del ranking ATP, miglior posizione in carriera nella classifica mondiale, eguagliando quanto fatto da Matteo Berrettini. Solo Adriano Panatta nel 1976 ha saputo fare meglio (n.4 del mondo) in Italia. Jannik ha rafforzato la sua quarta posizione nella Race to Turin e si è aggiudicato l’ottavo titolo in carriera a livello ATP, diventando il secondo italiano della storia a vincere un 1000, dopo Fabio Fognini nel 2019 a Montecarlo.

