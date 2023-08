Sinner secondo italiano a vincere un Masters1000. E nella classifica dei vincitori azzurri…

Jannik Sinner nella storia del tennis italiano. L’altoatesino ce l’ha fatta e ha vinto il suo primo torneo 1000. Sinner ha centrato l’obiettivo a Toronto, sul cemento, prevalendo nettamente nella Finale contro l’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-4 6-1.

Una vittoria dai connotati storici perché Jannik è il tennista italiano più giovane a conquistare un successo del genere ed è il secondo in assoluto, perché prima di lui solo Fabio Fognini c’era riuscito nel Masters1000 di Montecarlo nel 2019.

Sinner sale, così, a 8 titoli ATP, scavalcando Matteo Berrettini nella classifica italiana che vede in testa Adriano Panatta con 10 vittorie, a precedere Fognini con 9 e Sinner per l’appunto. Da sottolineare che Panatta sia l’unico ad aver ottenuto un successo Slam, parlando in questo caso di Era Open.

Di seguito la classifica degli italiani plurivincitori a livello ATP:

CLASSIFICA ITALIANI PER NUMERO DI TORNEI ATP VINTI

1 Adriano Panatta 10

2 Fabio Fognini 9 (1 Masters1000)

3 Jannik Sinner 8 (1 Masters1000)

4 Matteo Berrettini 7

5 Paolo Bertolucci 6

6 Corrado Barazzutti 5

7 Paolo Canè 3

7 Marco Cecchinato 3

7 Andrea Gaudenzi 3

7 Andreas Seppi 3

7 Lorenzo Sonego 3

12 Lorenzo Musetti 2

12 Omar Camporese 2

12 Francesco Cancellotti 2

12 Renzo Furlan 2

12 Stefano Pescosolido 2

12 Davide Sanguinetti 2

12 Filippo Volandri 2

19 Daniele Bracciali 1

19 Simone Colombo 1

19 Paolo Lorenzi 1

19 Massimiliano Narducci 1

19 Gianni Ocleppo 1

19 Claudio Panatta 1

19 Claudio Pistolesi

19 Gianluca Pozzi 1

19 Tonino Zugarelli 1

Foto: LaPresse