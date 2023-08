Palio di Siena, Oca vince con cavallo scosso! Tittia cade da favorito, Brigante si prende la carriera dell’Assunta

L’Oca ha vinto il Palio di Siena 2023, quello del 16 agosto dedicato alla Madonna dell’Assunta. La Nobile Contrada era tornata in Piazza dopo addirittura quattro anni di assenza tra lo stop per la pandemia e una squalifica, riuscendo a fare festa all’ombra della Torre del Mangia dopo dieci anni di digiuno. Il trionfo è arrivato con cavallo scosso (senza fantino in groppa), al termine di una carriera pazza e in cui è successo letteralmente di tutto.

Un successo che porta il nome di Zio Frac, splendido baio scuro che ha tagliato il traguardo davanti a tutti, dopo che Brigante (al secolo Carlo Sanna) era caduto nel corso della prima tornata. Zio Frac aveva già vinto il 2 luglio 2022 per il Drago, montato da Tittia. Brigante aveva trionfato il 16 agosto 2017 per l’Onda con Porto Alabe.

Si interrompe l’egemonia di Tittia, che aveva vinto gli ultimi cinque palii (impresa mai riuscita in quattro secoli di storia) e che inseguiva l’undicesima affermazione in carriera. Giovanni Atzeni era indiscutibilmente il favorito della vigilia con i colori della Giraffa e montava il quotato Abbasantesa, ha preso il comando delle operazioni quando sono calati i canapi e sembrava lanciato verso un successo autoritario, ma è invece clamorosamente caduto alla prima curva di San Martino. Un Palio dell’Assunta caratterizzato dalla presenza di sei contrade rivali tra loro (Pantera-Aquila, Torre-Oca, Tartuca-Chiocciola) e che ha generato una mossa di trenta minuti.

LA CRONACA DEL PALIO DELL’ASSUNTA

In Piazza sono presenti sei contrade rivali tra loro: Pantera-Aquila, Torre-Oca, Tartuca-Chiocciola. La sorte ci vede benissimo e prevede che le sei rivali si debbano schierare tra la prima e la settima posizione al canape. La favorita Giraffa è nona, Istrice è di rincorsa. Le rivali si punzecchiano tra loro, il mossiere è costretto a chiamare l’uscita dai canapi per tre volte e sembra che non si riesca a trovare una quadra. All’improvviso, in un rarissimo momento in cui i fantini sono posizionati secondo sorteggio, Istrice entra di prepotenza, dopo che Giraffa aveva tirato un’occhiata dietro capendo il momento buono.

Tittia parte a fuoco e prende margine, ma a sorpresa il fantino di origini sarde commette uno dei pochi errori della propria carriera, cadendo alla prima curva di San Martino e finendo sui materassini. Il Palio cambia all’improvviso e la Pantera prende il comando della gara: Scompiglio è lanciatissimo su Anda e Bola, sembra ormai fatta ma all’ultima curva del Casato scivola in maniera improvvisa. Nuovo scenario ancora, il cavallo scosso dell’Oca è in perentoria rimonta e balza al comando. Da dietro rinviene la Torre, Carburo sprona il suo Tabacco cercando un sorpasso miracoloso all’ultimo metro, ma cade. Vince Zio Frac (scosso) per la gioia dell’Oca, davanti al cavallo senza fantino della Torre.

Foto: Lapresse