Quando gioca Sinner oggi: orario esatto, programma, avversario, tabellone a Cincinnati

Oggi, mercoledì 16 agosto, si completeranno i sedicesimi di finale del tabellone principale di singolare maschile del Western & Southern Open, ovvero l’ATP Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio: sulla strada di Jannik Sinner, testa di serie numero 8, ci sarà il qualificato serbo Dusan Lajovic.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LAJOVIC (SECONDO MATCH DALLE 17.00)

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MEDVEDEV (PRIMO MATCH ALLE 17.00)

Sinner ha usufruito di un bye al primo turno, ed ora si trova di fronte ad una prima assoluta, infatti non ci sono precedenti tra i due: l’incontro sarà il secondo di giornata, in programma dalle ore 17.00 italiane sul Grandstand, subito dopo quello di un altro italiano, Lorenzo Musetti, che sfiderà il russo Daniil Medvedev.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Lajovic in diretta tv su Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Dusan Lajovic.

CALENDARIO SINNER-LAJOVIC OGGI

Mercoledì 16 agosto – Grandstand

Dalle ore 17.00 italiane

Lorenzo Musetti (Italia) – Daniil Medvedev (Russia, 3)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 8) – Dusan Lajovic (Serbia, Q)



PROGRAMMA SINNER-LAJOVIC OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

TABELLONE ATP MASTERS 1000 CINCINNATI 2023

(1) Alcaraz b. (Q) Thompson 7-5 4-6 6-3

Humbert vs (14) Paul

(10) Tiafoe vs (WC) Wawrinka

(Q) Purcell vs (5) Ruud

(4) Tsitsipas vs Shelton

Hurkacz vs (15) Coric

(LL) Popyrin b. Jarry forfait

Ruusuvuori b. (7) Rublev 7-6 5-7 7-6

(6) Rune vs (WC) McDonald

Mannarino b. (12) Auger-Aliassime 6-4 6-4

(16) Zverev vs Nishioka

Musetti vs (3) Medvedev bye

(8) Sinner vs (Q) Lajovic

Sonego vs (9) Fritz

Monfils vs de Minaur

Davidovich Fokina vs (2) Djokovic

Foto: LaPresse