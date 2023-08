Mountain bike, Mondiali 2023: trionfa Tom Pidcock, settimo Luca Braidot, van der Poel caduto

Dopo le Olimpiadi anche i Mondiali per Tom Pidcock. Un palmares da sogno per il britannico che va a prendersi il titolo iridato in quel di Glasgow nel cross country di mountain bike.

Gara spettacolare e ricca di colpi di scena in terra scozzese. Pronti, via e caduta per Mathieu van der Poel che deve subito dire addio alle possibilità di vittoria con il ritiro.

Tra i primi ad allungare c’è il fenomeno della disciplina Nino Schurter, ma poi prende in mano la situazione Pidcock: il britannico campione olimpico riesce a fare il vuoto ad un paio di giri dal termine e va via definitivamente verso la vittoria.

Alle sue spalle un rimontante Samuel Gaze (neozelandese già vincitore dello short track) e lo stesso Schurter di bronzo. Nella top-5 Victor Koretzky e Vlad Dascalu.

In casa Italia settima piazza per Luca Braidot, che ha disputato una gara più che discreta. Ventesimo Daniele Braidot, 25mo Juri Zanotti e 28mo Nadir Colledani.

