VIDEO Mathieu van der Poel, caduta ai Mondiali mountain bike: scivolata e ritiro

Mathieu van der Poel è caduto nelle prime battute del cross-country in occasione dei Mondiali 2023 di mountain bike. Il fuoriclasse olandese si era presentato ai nastri di partenza con un obiettivo leggendario: conquistare la terza maglia iridata in tre discipline differenti nella stessa stagione, dopo che in inverno aveva trionfato nel ciclocross e che domenica scorsa si era imposto nella prova in linea su strada. Il 28enne è volato a terra dopo appena tre minuti di gara, quando era in corso di svolgimento il giro di lancio.

Mentre stava affrontando una complicata curva a destra, l’alfiere della Alpecin è scivolato: ha perso il controllo della ruota anteriore ed è caduto. Mathieu van der Poel, che era scattato dalla quarta fila, stava iniziando il tentativo di rimonta per riportarsi nelle posizioni di vertice e cercare il bersaglio grosso. L’atleta non è poi ripartito e ha deciso di ritirarsi. Di seguito il VIDEO della caduta di Mathieu van der Poel nel cross country dei Mondiali 2023 di mountain bike.

VIDEO CADUTA MATHIEU VAN DER POEL MONDIALI MOUNTAIN BIKE

Foto: Rini Kools / Shutterstock.com