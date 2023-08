Moto3, Deniz Oncu vince in volata a Spielberg. 2° Holgado e 6° Riccardo Rossi

Entrato a far parte dell’album dei ricordi il GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di Moto3. Sul circuito di Spielberg la classica gara della minima cilindrata in cui l’effetto scia ha fatto la differenza nella gestione della stessa, viste le caratteristiche della pista. Un tracciato “Stop&Go” in cui accelerazioni e frenate importanti si susseguono per la massimizzazione della prestazione.

Appena cinque millesimi hanno permesso al turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) di imporsi davanti al compagno di squadra Daniel Holgado. Un ultimo giro super palpitante, con l’iberico che ha portato a compimento il sorpasso sul giapponese Ayumu Sasaki (3° sulla Husqvarna del Liqui Moly Intact GP) a 0.119, ma non in grado poi di porre rimedio alla miglior trazione in uscita di Oncu.

Una gara nella quale si devono registrare i ritiri pesanti del talentuoso iberico David Alonso e dell’altro spagnolo Jaume Masiá, il primo per una caduta e il secondo per un problema tecnico, mentre è buona la prestazione di Riccardo Rossi, il migliore della truppa Honda, sesto sulla moto gestita dal team di Paolo Simoncelli a 5.270 dalla vetta.

Una top 10 completata dall’ottimo quarto posto dell’olandese Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) a 0.136, davanti allo spagnolo Ivan Ortolà (Angeluss MTA Team) a 3.125, a Rossi, all’altro nipponico Ryusei Yamanaka (GasGas Aspar Team) a 8.137, al brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets – MSI) a 8.382, allo spagnolo David Munoz (BOE Motorspors) a 8.453 e a Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) a 8.615.

Rimanendo in casa Italia, sono da registrare il 12° posto di Matteo Bertelle, il 17° di Romano Fenrati e il 21° di Filippo Farioli. In ottica campionato, Holgado rafforza la propria leadership con 161 punti, 26 in più di Sasaki e 37 in più di Oncu.

Foto: Valerio Origo