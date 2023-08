LIVE Italia-Romania, Europei volley femminile in DIRETTA: esordio di velluto per le azzurre, torna Paola Egonu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida delle azzurre nel Campionato Europeo 2023: di fronte nello splendido scenario dell’Arena di Verona Italia e Romania. L’Arena di Verona, la diretta Rai e una partita che, diciamolo pure, rischia di trasformarsi in qualcosa più di un allenamento. Oggi Italia e Romania aprono in grande stile l’Europeo di volley ma non aspettiamoci grande spettacolo perchè di fronte ci sono una squadra tra le favorite che deve rodare i propri meccanismi e una che invece non riesce più a trovare talenti in quello che una volta era un vivaio di altissima qualità e produceva giocatrici in grado di far paura in Europa e nel mondo.

Si parte, dunque, con la Romania, nazionale che ha chiuso al settimo posto la European Golden League quest’anno, che da tanto tempo è uscita dai radar della pallavolo che conta e oggi occupa il 24mo posto nel ranking mondiale. Passato glorioso (anche un Mondiale vinto nel lontano 1956), tante giocatrici di alto spessore fino a una decina di anni fa (Turlea, Pirv, tanto per fare qualche nome noto ai tifosi azzurri) poi il buio e pochissimi risultati di buon livello. L’allenatore è lo spagnolo Guillermo Hernandez Naranjo, tante le giocatrici sparse nei campionati europei di medio livello.

L’alzatrice titolare è Ana-Marisa Radu, passata proprio questa estate dalla Dinamo Bucarest al Rapid Bucarest, mentre in alternativa c’è Iarina-Luana Axinte, 18 anni, in forza all’Alba Blaj, squadra di riferimento del movimento rumeno. L’opposta titolare è Elizabet Inneh che, dopo due stagioni in Corea, è tornata in Europa per disputare il campionato polacco nelle file del Chemnik Police. La sua riserva è Iuna Zadorojnai, punto di forza del CSM Bucarest. In banda le titolari dovrebbero essere Adriana Matei, classe 1998, che quest’anno si è accasata al CSO Voluntari Bucarest dopo due stagioni al Targoviste e una conoscenza del campionato italiano, Adelina Budai-Ungureanu che lo scorso anno indossava la maglia di Busto Arsizio e dalla prossima stagione giocherà a Pinerolo. E’ forse lei l’attaccante da tenere più d’occhio per le azzurre. Inj panchina, pronte ad ogni evenienza ci sono Rodica Buterez che gioca in Germania all’SC Potsdam e Sorina Miclăuș, punto di forza dell’Arges Pitesti.

Le centrali designate al ruolo di titolari dovrebbero essere Raisa Laura Ioan, 25 anni dell’Alba Blaj e Diana Andreea Ariton, anche lei 25 anni, mai uscita dalla Romania e punto di forza del Corona Brasov. In panchina ci sono Daiana Roman del Rapid Bucarest e Dalia Vîrlan della Dinamo Bucarest. Il libero titolare è Diana-Theodora Verse del CSO Voluntari, 22 anni, ma attenzione anche alla più esperta 29enne Mihaela Albu del Rapid Bucarest.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima sfida delle azzurre nel Campionato Europeo 2023: di fronte nello splendido scenario dell’Arena di Verona Italia e Romania, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.00!

Photo Fivb